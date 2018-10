Campionato nazionale 6 ore in pista | due salentini conquistano il titolo

WES hits Monaco - il primo Campionato Internazionale di e-Bike : WES, World e-Bike Series , la prima competizione di e-Bike riservata esclusivamente alle mountain bike elettriche che, per la prima volta nella storia di questo sport, darà la meritata visibilità a ...

Pallanuoto : il centesimo Campionato nazionale sarà dedicato alla città di Genova : La FIN e tutto il mondo della Pallanuoto si sono stretto con affetto attorno a Genova ed alla 'Superba' dedicando il 100° campionato Maschile.

Rugby - ufficializzato il calendario del Campionato nazionale di Serie C : si comincia il 14 ottobre : Saranno 102 le squadre inserite in otto gironi, le prime classificate saranno promosse al prossimo Campionato di Serie B La Commissione Organizzatrice Gare della FIR ha reso noto il calendario del Campionato Nazionale di Serie C Girone 1, al via il prossimo 14 ottobre. Centodue squadre ai nastri di partenza, suddivise in otto gironi che si contenderanno le otto promozioni messe in palio per disputare la stagione sportiva 2019/2020 inserite ...

Novara vince il primo storico Campionato nazionale UNVS di calcio camminato : En plein novarese. La sezione UNVS di Novara presieduta da Tito De Rosa, ha organizzato e vinto, il primo storico campionato nazionale di calcio camminato. Disputata nella splendida cornice del Villaggio Azzurro di Novarello, la manifestazione ha visto imporsi gli azzurri over 55 sulle rappresentative veterane di Biella, Alessandria, Vercelli e Cuneo. Novara ha battuto Biella per 2-1, Vercelli 1-0 e successivamente ha perso ai calci di ...

Rugby - slitta di una settimana la settima giornata del Campionato nazionale di Serie A Femminile : Lo spostamento è dovuto alla possibilità da parte della Nazionale Femminile di ospitare un ulteriore test match interNazionale nel corso della stagione 2018/19 La Commissione Organizzatrice Gare della FIR ha comunicato lo slittamento della settima giornata del Campionato Nazionale di Serie A Femminile dal 25 novembre al 2 dicembre, data quest’ultima inizialmente prevista come giornata di recupero. Restano, dunque, invariate le date ...

Tiro a Volo - oltre trecento i partecipanti al Campionato nazionale andato in scena a Lonato : Sono stati 309 i giovani che hanno partecipato al campionato nazionale di Tiro a Volo, di scena al Concaverde di Lonato nel fine settimana dell’8 e 9 settembre Tutta la meglio gioventù del Tiro a Volo nazionale si è riunita, sabato 8 e domenica 9 settembre, al Trap Concaverde di Lonato, in occasione del campionato italiano riservato agli Under 21 di skeet e fossa olimpica. Ottima l’affluenza, con più di 300 giovani impegnati a rincorrere ...

Vela – Campionato nazionale Dinghy 12' : oltre 80 partecipanti a Punta Ala : Tutto pronto per l’83esimo Campionato Nazionale Dinghy 12’ a Punta Ala. oltre 80 i partecipanti all’evento in programma dal 13 al 16 settembre Sono già 82 gli iscritti all’83° Campionato Italiano della Classe Dinghy 12’ organizzato quest’anno dallo Yacht Club Punta Ala. Il Campionato conclude la Coppa Italia che dopo le prove corse a Lerici, Portofino, Acquafresca di Brenzone e Chioggia, vede in testa Filippo Jannello, seguito da Enrico ...

Nazionale Femminile : le 22 atlete per il Campionato del Mondo 2018 : In base alle indicazioni del commissario tecnico Davide Mazzanti verrà comunicata oggi alla FIVB la lista delle 22 atlete della Nazionale italiana per il Campionato del Mondo Femminile 2018, che si svolgerà in Giappone dal 29 settembre al 21 ottobre. Da quest'elenco nelle prossime settimane verranno selezionate le 14 giocatrici che scenderanno in campo nella ...

Vela – Campionato nazionale a squadre Optimist : splendido podio per il Circolo Velico Ravennate : Campionato nazionale a squadre Optimist, il Circolo Velico Ravennate è di nuovo sul podio Marina di Ravenna, 2 agosto 2018 – Continuano a piovere soddisfazioni in casa Circolo Velico Ravennate e, ancora una volta, il motivo dell’orgoglio sono proprio i giovanissimi atleti della squadra Optimist. Già reduci da una buona scia di successi in corso di stagione, e sotto la guida esperta dell’istruttore Spike Maioli, i cinque ...