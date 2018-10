Calcio - Serie A : Udinese-Juventus 0-2 finale : Leggi le ultime notizie, guarda video e foto di politica, economia, cronaca, sport, gossip su LaPresse. - LaPresse

?Calcio : Udinese-Juventus 0-2 - ottava vittoria di fila per squadra di Allegri : Contro l'Udinese è arrivata l'ottava vittoria su otto partite per la Juve: i bianconeri di Massimiliano Allegri espugnano il Friuli per 2-0 con le reti nel primo tempo di Bentancur al 33mo e di Ronaldo al 37mo. Il decimo successo di fila tra campionato e Champions League consente alla Juve di portarsi a quota 24, temporaneamente a +9 dal Napoli. I friulani restano a 8 punti.

Udinese-Juventus 0-2 - le pagelle di CalcioWeb : pagelle Udinese-Juventus Udinese (4-4-1-1) Scuffet 7,5 – Compie un miracolo su Mandzukic, ma non può nulla sui gol. Nel secondo tempo, altre due grandi parate su Bernardeschi e Ronaldo: evita un passivo più pesante. Larsen 5,5 – I pericoli arrivano principalmente dal lato di Samir; lui, comunque, non è impeccabile. Troost-Ekong 5 – Potrebbe intervenire meglio sul lancio da cui nasce il secondo gol della Juve. Pomeriggio ...

Calcio - Serie A 2018-2019 : Udinese-Juventus 0-2 - Bentancur e Cristiano Ronaldo decidono alla Dacia Arena : Una Juventus devastante quella di questo inizio di stagione. I bianconeri ottengono la decima vittoria in partite ufficiali (l’ottava in Serie A) nella sfida alla Dacia Arena di Udine, contro l’Udinese. Nell’anticipo del sabato dell’ottavo turno i campioni d’Italia si sono imposti 2-0 grazie alle marcature di Rodrigo Bentancur e di Cristiano Ronaldo nella prima frazione di gioco, impressionando per la grande ...

Pagelle/ Udinese Juventus : FantaCalcio - i voti della partita (Serie A 2018-2019 - primo tempo) : Pagelle Udinese Juventus: Fantacalcio, i voti della partita di Serie A per la 8^ giornata. I protagonisti, i migliori e i peggiori alla Dacia Arena: tutti i giudizi(Pubblicato il Sat, 06 Oct 2018 19:05:00 GMT)

LIVE Udinese-Juventus Calcio - Serie A in DIRETTA : 0-0. Ci provano Ronaldo e Pjanic : Buongiorno e benvenuti alla DIRETTA LIVE testuale di Udinese-Juventus, terzo anticipo (il secondo odierno) della 8a giornata di Serie A 2018-2019. I campioni d’Italia ritrovano in campo Ronaldo, dopo la squalifica che l’ha costretto a saltare il match di martedì in Champions League contro lo Young Boys, vinto, comunque, agevolmente con il risultato di 3-0. Ad affiancare CR7 in attacco dovrebbero essere Mandzukic e Dybala, anche se ...

LIVE Udinese-Juventus Calcio - Serie A in DIRETTA : 0-0. Gli aggiornamenti in tempo reale : Buongiorno e benvenuti alla DIRETTA LIVE testuale di Udinese-Juventus, terzo anticipo (il secondo odierno) della 8a giornata di Serie A 2018-2019. I campioni d’Italia ritrovano in campo Ronaldo, dopo la squalifica che l’ha costretto a saltare il match di martedì in Champions League contro lo Young Boys, vinto, comunque, agevolmente con il risultato di 3-0. Ad affiancare CR7 in attacco dovrebbero essere Mandzukic e Dybala, anche se ...

LIVE Udinese-Juventus Calcio - Serie A in DIRETTA : Cristiano Ronaldo torna in campo - friulani per l’impresa : Buongiorno e benvenuti alla DIRETTA LIVE testuale di Udinese-Juventus, terzo anticipo (il secondo odierno) della 8a giornata di Serie A 2018-2019. I campioni d’Italia ritrovano in campo Ronaldo, dopo la squalifica che l’ha costretto a saltare il match di martedì in Champions League contro lo Young Boys, vinto, comunque, agevolmente con il risultato di 3-0. Ad affiancare CR7 in attacco dovrebbero essere Mandzukic e Dybala, anche se ...

Calcio in tv : Udinese-Juve : Due i match pomeridiani di Bundesliga, 'live' su Sky Sport Uno: alle 15,30 Borussia Dortmund-Augsburg con Dario Massara al racconto, alle 18,30 Bayern Monaco-Borussia M. con telecronaca di Pietro ...

Bologna-Udinese 2-1 - le pagelle di CalcioWeb [FOTO] : 1/11 Foto LaPresse/Massimo Paolone 30/09/2018 Ferrara ...

Calcio - Serie A : Udinese-Lazio 1-2 risultato finale : Leggi le ultime notizie, guarda video e foto di politica, economia, cronaca, sport, gossip su LaPresse. - LaPresse

Udinese-Lazio 1-2 - le pagelle di CalcioWeb : 1/8 Foto LaPresse ...

Calciomercato Udinese - rinnovo fino al 2022 per Ingelsson : UDINE - L' Udinese , attraverso una nota apparsa sul proprio sito ufficiale, ha comunicato che "Svante Ingelsson ha firmato oggi il prolungamento del proprio contratto e vestirà bianconero fino al 30 ...

Calciomercato Udinese - Ingelsson prolunga fino al 2022 : UDINE - L' Udinese , attraverso una nota apparsa sul proprio sito ufficiale, ha comunicato che "Svante Ingelsson ha firmato oggi il prolungamento del proprio contratto e vestirà bianconero fino al 30 ...