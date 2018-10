Calcio | Serie A 2018-2019 | Udinese-Juventus 0-2 | Bentancur e Cristiano Ronaldo decidono

Pagelle/ Udinese Juventus : FantaCalcio - i voti della partita (Serie A 2018-2019 - primo tempo) : Pagelle Udinese Juventus: Fantacalcio, i voti della partita di Serie A per la 8^ giornata. I protagonisti, i migliori e i peggiori alla Dacia Arena: tutti i giudizi(Pubblicato il Sat, 06 Oct 2018 19:05:00 GMT)

LIVE Udinese-Juventus Calcio - Serie A in DIRETTA : 0-0. Ci provano Ronaldo e Pjanic : Buongiorno e benvenuti alla DIRETTA LIVE testuale di Udinese-Juventus, terzo anticipo (il secondo odierno) della 8a giornata di Serie A 2018-2019. I campioni d’Italia ritrovano in campo Ronaldo, dopo la squalifica che l’ha costretto a saltare il match di martedì in Champions League contro lo Young Boys, vinto, comunque, agevolmente con il risultato di 3-0. Ad affiancare CR7 in attacco dovrebbero essere Mandzukic e Dybala, anche se ...

LIVE Udinese-Juventus Calcio - Serie A in DIRETTA : Cristiano Ronaldo torna in campo - friulani per l’impresa : Buongiorno e benvenuti alla DIRETTA LIVE testuale di Udinese-Juventus, terzo anticipo (il secondo odierno) della 8a giornata di Serie A 2018-2019. I campioni d’Italia ritrovano in campo Ronaldo, dopo la squalifica che l’ha costretto a saltare il match di martedì in Champions League contro lo Young Boys, vinto, comunque, agevolmente con il risultato di 3-0. Ad affiancare CR7 in attacco dovrebbero essere Mandzukic e Dybala, anche se ...

Calcio - Serie A 2018-2019 : Torino-Frosinone 3-2. Berenguer salva i granata dalla rimonta ciociara : Il Torino vince una pazza partita contro il Frosinone per 3-2 nel match valido per l’ottava giornata di Serie A: i granata, avanti con Rincon e Baselli, si fanno raggiungere da Goldaniga e Ciano prima del gol partita di Berenguer, che regala i tre punti ai piemontesi e lascia a secco i ciociari. Il primo tempo è di marca granata ed i padroni di casa passano in vantaggio al 20′ grazie a Rincon, che sfruttando una bella azione corale, ...

Calcio a 5 - 2a giornata Serie A 2018-2019 : Pesaro a Dosson per tentare il colpaccio - insidia Catania per Napoli : La sfida tra Came Dosson e Italservice Pesaro è il match clou della seconda giornata del campionato di Serie A 2018-2019 di Calcio a 5. I marchigiani dispongono di un gruppo granitico e hanno già messo in mostra tutto il loro potenziale nella prima uscita, ma al cospetto della pattuglia veneta dovranno tirare fuori subito gli artigli per acquisire autostima e proiettarsi in cima alla classifica generale, in attesa che i campioni d’Italia ...

Calcio - 8a giornata Serie A 2018-2019 : Juventus ad Udine - Napoli ed Inter nei posticipi domenicali : L’ottava giornata di Serie A comincia questa sera da Torino, dove i granata padroni di casa ospiteranno un Frosinone ancora alla ricerca della prima vittoria. Sarà una partita speciale per Moreno Longo, che si gioca la permanenza sulla panchina dei laziali proprio contro la squadra del cuore e nel quale ha avuto le sue migliori stagioni da calciatore. Dall’altra parte c’è Mazzarri che cerca conferme dopo la vittoria nel finale ...

Calendario Serie A Calcio - gli orari e il programma dell’ottava giornata. Come vedere le partite su Sky e Dazn : L’ottava giornata della Serie A 2018-2019 si giocherà tra stasera e domenica 7 ottobre. Il turno del massimo campionato italiano di calcio infatti va in scena subito prima della sosta per le Nazionali. La tornata si preannuncia particolarmente avvincente e appassionante: saranno 10 match da vivere in apnea. Si parte questa sera alle ore 20.30 con Torino-Frosinone, poi ancora tre match al sabato: domani, 6 ottobre, alle ore 15.00 ...

Calciomercato - dalla Spagna : “Marcelo e Modric in Serie A” : Calciomercato JUVENTUS INTER MARCELO Modric / Manolete, capo-redattore di ‘As’, lancia un’indiscrezione di mercato che avrebbe del clamoroso. Il giornalista ha infatti scritto su Twitter: “Juventus, Bayern Monaco, Paris Saint Germain e Manchester United seguono i migliori giocatori del calcio spagnolo e sono disposti a spendere tanto per acquistarli. Suppongo che Marcelo e Modric saranno […] L'articolo ...

Calcio a 5 serie B - la Chaminade Campobasso fa l'esordio in campionato contro il Cus Ancona : La Chaminade Campobasso fa il suo esordio stagionale in campionato al ' PalaSelvaPiana' alle ore 16 di domani, sabato 6 ottobre 2018, quando nel capoluogo molisano arriverà il Cus Ancona. L'attesa è ...

Serie A - pronostici 8^ giornata : i consigli di CalcioWeb : Dopo la tre giorni di coppe europee la Serie A torna immediatamente in campo. Si inizia stasera con Torino-Frosinone: i padroni di casa, reduci dall’affermazione a Verona senza brillare, sono favoriti e sono quasi costretti a vincere ancora e soprattutto a convincere. Domani in campo anche Juventus e Roma, entrambe in trasferta: Ronaldo e compagni saranno impegnati ad Udine, i giallorossi al “Castellani” di Empoli. ...

Serie B - 7^ giornata : i pronostici di CalcioWeb : Alle 21, con l’anticipo tra Hellas Verona e Lecce, parte la settima giornata del campionato cadetto. Gli scaligeri primi in classifica cercano la prima fuga della stagione. Domani, quattro partite in programma alle 15 e una alle 18; domenica, Brescia-Padova, Livorno-Spezia e Palermo-Crotone chiudono il quadro. Ecco i nostri pronostici per la Serie B. Verona-Lecce: Under Carpi-Cosenza: 1 Cremonese-Salernitana: Goal Foggia-Ascoli: ...

CONSIGLI FANTACalcio Serie A / Dritte per la 8^ giornata : Lorenzo Pellegrini in copertina : CONSIGLI FANTACALCIO SERIE A: le Dritte della nostra redazione sui giocatori da shcierare e da tenere in panchina nelle partite dell'8^ giornata di Campionato.(Pubblicato il Fri, 05 Oct 2018 12:00:00 GMT)