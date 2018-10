Calcio | Juve implacabile | successo a Udine 2-0

Udinese-Juventus 0-2 - le pagelle di CalcioWeb : pagelle Udinese-Juventus Udinese (4-4-1-1) Scuffet 7,5 – Compie un miracolo su Mandzukic, ma non può nulla sui gol. Nel secondo tempo, altre due grandi parate su Bernardeschi e Ronaldo: evita un passivo più pesante. Larsen 5,5 – I pericoli arrivano principalmente dal lato di Samir; lui, comunque, non è impeccabile. Troost-Ekong 5 – Potrebbe intervenire meglio sul lancio da cui nasce il secondo gol della Juve. Pomeriggio ...

Calcio - Serie A 2018-2019 : Udinese-Juventus 0-2 - Bentancur e Cristiano Ronaldo decidono alla Dacia Arena : Una Juventus devastante quella di questo inizio di stagione. I bianconeri ottengono la decima vittoria in partite ufficiali (l’ottava in Serie A) nella sfida alla Dacia Arena di Udine, contro l’Udinese. Nell’anticipo del sabato dell’ottavo turno i campioni d’Italia si sono imposti 2-0 grazie alle marcature di Rodrigo Bentancur e di Cristiano Ronaldo nella prima frazione di gioco, impressionando per la grande ...

Pagelle Udinese Juventus: Fantacalcio, i voti della partita di Serie A per la 8^ giornata.

LIVE Udinese-Juventus Calcio - Serie A in DIRETTA : 0-0. Ci provano Ronaldo e Pjanic : Buongiorno e benvenuti alla DIRETTA LIVE testuale di Udinese-Juventus, terzo anticipo (il secondo odierno) della 8a giornata di Serie A 2018-2019. I campioni d’Italia ritrovano in campo Ronaldo, dopo la squalifica che l’ha costretto a saltare il match di martedì in Champions League contro lo Young Boys, vinto, comunque, agevolmente con il risultato di 3-0. Ad affiancare CR7 in attacco dovrebbero essere Mandzukic e Dybala, anche se ...

Due i match pomeridiani di Bundesliga, 'live' su Sky Sport Uno: alle 15,30 Borussia Dortmund-Augsburg con Dario Massara al racconto, alle 18,30 Bayern Monaco-Borussia M. con telecronaca di Pietro ...

Calcio - 8a giornata Serie A 2018-2019 : Juventus ad Udine - Napoli ed Inter nei posticipi domenicali : L’ottava giornata di Serie A comincia questa sera da Torino, dove i granata padroni di casa ospiteranno un Frosinone ancora alla ricerca della prima vittoria. Sarà una partita speciale per Moreno Longo, che si gioca la permanenza sulla panchina dei laziali proprio contro la squadra del cuore e nel quale ha avuto le sue migliori stagioni da calciatore. Dall’altra parte c’è Mazzarri che cerca conferme dopo la vittoria nel finale ...

Calcio - Juve : tonfo in Borsa - Ronaldo rischia 'fuga' sponsor : Accuse che fanno male alla reputazione di uno degli sportivi più pagati al mondo, che ieri ha comunque ricevuto il sostegno del suo club via Twitter: "Ronaldo ha dimostrato in questi mesi la sua ...

Calcio - cena di squadra per la Juventus - paga Pjanic per tutti : Cristiano RonaldoShaquille O'Neal Edin DzekoSamuel Eto’o David Beckham Stanislav ManayevPilotiFloyd Mayweather Jr.È come la vostra cena dopo il calcetto, solo che la squadra è un po’ diversa. Attorno al tavolo in questo caso c’è l’intera Juventus. I campioni d’Italia sono tutti a cena insieme a rinforzare il morale del gruppo che già va a gonfie vele, a punteggio pieno, in campionato e in Champions ...

Burdisso al veleno su Calciopoli : “ecco perchè vinceva la Juventus” : Nicolas Burdisso è tornato a parlare di Calciopoli, definendola una delle pagine più brutte della storia del calcio italiano Nicolas Burdisso, difensore ex Inter e del Torino tra le altre, ha parlato del ben noto caso Calciopoli. Burdisso, interpellato da InterNews, ci è andato giù duro analizzando i motivi dei successi della Juventus nei primi anni 2000: “Si tratta del brutto del calcio italiano. Il discorso è questo: è stato fatto ...

Calciomercato Juventus e Milan - Deschamps su Rabiot : Il commissario tecnico dei campioni del Mondo sull'esclusione del centrocampista del Psg FRANCIA Rabiot Deschamps / Al centro di un intrigo di Calciomercato, con Barcellona , Real Madrid , Juventus e Milan che stanno provando a strapparlo ...

Calciomercato Juventus : Rabiot al Real Madrid avvicinerebbe Pogba - RUMORS - : Il Barcellona esclude l'arrivo di Pogba Sembra infatti che il Barcellona abbia escluso il possibile approdo del campione del mondo con la Francia, così come sembra difficile che il 'Polpo' possa ...