Calcio | Empoli-Roma 0-2

Calcio : anticipo - Empoli-Roma 0-2 : 22.22 Prosegue il buon momento della Roma, vittoriosa anche ad Empoli (0-2, terzo successo di fila in campionato). I toscani partono con un buon piglio, senza pungere. Poi si sveglia la Roma: girata di Under di poco a lato (deviata da Dzeko): al 36' gol il partita di Nzonzi,di testa su punizione di Lorenzo Pellegrini. Nella ripresa, Bennancer prende il palo su Calcio piazzato, poi la grande chance: rigore per mani di Under, ma Caputo tira ...

Calcio - serie A : Parma-Empoli 1-0 : 19.56 Al Tardini Parma batte Empoli 1-0 Sfida tra neopromosse, Empoli più versato al palleggio, Parma che punta alla profondità.Tentativi di Zajc e Barillà. Al 32' Siligardi impegna Terracciano,ma è Gervinho,servito da Barillà,a portare avanti il Parma al 33'. L'Empoli reagisce e al 45' Zajc colpisce il palo.Empoli sfortunato:al 46' altro palo di Caputo.I toscani provano in tutti i modi a riaprire la partita e spingono,ma muro emiliano ...

Calcio - Serie A 2018-2019 : Empoli-Milan 1-1 - i rossoneri fermati da un Terracciano superbo al Castellani : Finisce 1-1 al “Castellani” di Empoli tra i toscani e il Milan, nel Monday Night della sesta giornata della Serie A 2018-2019. I rossoneri debbono accontentarsi di un pareggio non senza rimpianti per le tante occasioni non sfruttate. Compagine di Rino Gattuso che aveva sbloccato per prima il risultato con tiro di Biglia deviato da Capezzi ma poi un grave errore in fase di uscita di Romagnoli è costato il rigore al difensore ...

Calcio - Serie A 2018-2019 : Empoli-Lazio 0-1. Decide un gol di Marco Parolo in avvio di ripresa : La Lazio espugna per 0-1 il campo dell’Empoli nel posticipo pomeridiano della quarta giornata di Serie A e si porta a quota sei punti in classifica, mentre i toscani restano fermi a quattro. Per la seconda partita consecutiva l’Empoli non va in gol, mentre i biancocelesti per il secondo turno consecutivo non subiscono reti, vincendo col minimo scarto. Nel primo tempo però la prima occasione è per i padroni di casa, che al 9′ si ...