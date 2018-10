: Calcio: anticipo, Empoli-Roma 0-2 - TelevideoRai101 : Calcio: anticipo, Empoli-Roma 0-2 - SavonaFbc : La leva 2003 si qualifica alle fasi finali con 2 turni d'anticipo battendo l'Arenzano. #SavonaFbc #SettoreGiovanile… -

Prosegue il buon momento della, vittoriosa anche ad(0-2, terzo successo di fila in campionato). I toscani partono con un buon piglio, senza pungere. Poi si sveglia la: girata di Under di poco a lato (deviata da Dzeko): al 36' gol il partita di Nzonzi,di testa su punizione di Lorenzo Pellegrini. Nella ripresa, Bennancer prende il palo supiazzato, poi la grande chance: rigore per mani di Under, ma Caputo tira altissimo (58'). Scampato il pericolo, solo nel finale (85') arriva il raddoppio di Dzeko.(Di sabato 6 ottobre 2018)