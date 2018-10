Iltorna alla vittoria con un 2-0 su un evanescente. Sardi alla ricerca dei 3 punti,in ripresa.Dopo le fasi di studio iniziali, al 22' la fiammata del: Castro crossa per Joao Pedro che insacca. Al 31' azione fotocopia,ma stavolta palla di Joao Pedro fuori di poco. In apertura di ripresa Falcinelli tenta di sorprendere Cragno senza esito.Ci prova anche Nagy ma il portiere c'è. Al 68'lo scatenato Castro serve Pavoletti ed è raddoppio. La gara non ha più molto da dire e ilchiude in controllo.(Di sabato 6 ottobre 2018)