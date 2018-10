Calabria devastata dai nubifragi Vane le ricerche del bimbo disperso

Maltempo - Calabria devastata : alle 18.45 conferenza stampa di Borrelli a Catanzaro : Calabria devastata dal Maltempo , che ha causato ingenti danni e 3 morti. E’ stata fissata per le 18.45 , nella Prefettura di Catanzaro , una conferenza stampa del Capo dipartimento della Protezione civile, Angelo Borrelli . Borrelli , nel pomeriggio, sempre in Prefettura, incontrerà il presidente della Regione Calabria , Mario Oliverio, ed i prefetti di Catanzaro , Crotone e Vibo Valentia. “Alla riunione, a cui sono stati invitati a ...

Alluvioni in Calabria : Pizzoni devastata - strade distrutte e gente intrappolata nelle case : Piogge alluvionali in Calabria. Prime notizie dal vibonese, Pizzoni devastata dal maltempo. Un vero e proprio disastro quello in atto in Calabria : il vasto e potente temporale V-shaped che sta...