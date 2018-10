Cagliari : Maran - grande prova di squadra : ANSA, - Cagliari, 6 OTT - Maran col sorriso. Per l'allenatore del Cagliari è il primo successo alla Sardegna Arena. "Volevamo fortemente questa vittoria soprattutto per i tifosi, perché non avevamo ...

Cagliari-Bologna - Maran : “È la vittoria di tutti i ragazzi” : Cagliari-Bologna 2-0, LE PAROLE DEI TECNICI – Intervistato ai microfoni di “Sky Sport” al termine di Cagliari-Bologna, vinta dai sardi per 2-0, Rolando Maran, tecnico del Cagliari, non si prende meriti per l’importante successo in chiave salvezza ma lo attribuisce esclusivamente ai propri uomini: “È la vittoria di tutti i ragazzi, bravi a vincere in […] L'articolo Cagliari-Bologna, Maran: “È la vittoria ...

Cagliari - Maran esalta la squadra : “Oggi vittoria di un gruppo che lavora nel migliore dei modi” : Al termine di Cagliari-Bologna, i microfoni di Sky Sport hanno raccolto le dichiarazioni di Rolando Maran, tecnico dei padroni di casa: “vittoria dei ragazzi. peso enorme vincere in casa. non siamo riusciti a capitalizzare nelle altre partite, mentre oggi siamo stati bravi. Si sono allenati bene e hanno messo qualità nel gioco. Nel secondo tempo qualche problemino fisico e fatica a gestire, ma la squadra merita la vittoria perché ha ...

Cagliari-Bologna - Castro dà spettacolo e salva la panchina di Maran : a tremare adesso è il “povero” Inzaghi! : Cagliari vittorioso di fronte al pubblico amico grazie ad una grande prestazione del centrocampista Castro “portato” in Sardegna dal tecnico Maran Maran salvato dal fido Castro. Sembra essere un copione scritto a tavolino, invece è proprio la realtà dei fatti andati in scena oggi in quel di Cagliari. La squadra dell’ex tecnico del Chievo Verona, ha dominato contro il Bologna, grazie sopratutto ad una mossa tattica ideata ...

Cagliari-Bologna - le probabili formazioni : Maran in emergenza : Dopo aver conquistato nel giro di una settimana due vittorie tra le mura amiche i ragazzi di Inzaghi vanno a caccia del primo successo della stagione in trasferta e Cagliari-Bologna potrebbe essere un’occasione ghiotta. “Dobbiamo dare continuità alle prestazioni che abbiamo fatto contro Roma e Udinese. Non ci possiamo permettere passi indietro, domani mi aspetto una […] L'articolo Cagliari-Bologna, le probabili formazioni: ...

Serie A Cagliari - Maran : «Serve una grande prestazione per prendere i 3 punti» : Cagliari - " Dobbiamo lavorare su alcune cose, ma sono convinto che questo Cagliari sia sulla strada giusta ". Questo il concetto espresso da Rolando Maran , nella conferenza stampa che presenta la ...

Cagliari - Maran : 'Abbiamo dimostrato personalità e coraggio - è la strada giusta' : Il gol alla fine ha rovinato tutto, ma ci sta che contro l'Inter si perda" le parole di Maran a Sky Sport. "La squadra mi è piaciuta, ha giocato con personalità e coraggio. Questa è la strada per ...

Serie A Cagliari - Maran : «Non ci siamo disuniti - ma dobbiamo fare gol» : MILANO - " Anche oggi abbiamo raccolto molto meno di quello che abbiamo prodotto". Queste le paroledi Rolando Maran a Radio Rai dopo la sconfitta , 2-0, subita dal suo Cagliari : siamo venuti qui a ...

Cagliari - Maran lancia la sfida : 'Con l'Inter serve coraggio' : 'Dobbiamo essere coraggiosi e propositivi. Certo l'Inter sulla carta è più forte ma noi dobbiamo andare in campo e mostrare la nostra identità: questo ti porta a togliere pressione e a creare ...

Serie A Cagliari - Maran : «Contro l'Inter con coraggio e idee» : Cagliari - " Andiamo a Milano senza paura, con la nostra idea di gioco ". Questo il concetto espresso da Rolando Maran in conferenza stampa. L'allenatore del Cagliari parla di come affrontare il ...

Cagliari - Maran. “la Sampdoria ha un grande attacco” : Il Cagliari contro la Sampdoria a caccia di punti e riscatto dopo la sconfitta di Parma. Per provare a dare uno scossone (anche alla classifica), Maran prova a recuperare Pavoletti, assente al Tardini: anche con qualche acciacco, l’attaccante può fare paura alla squadra di Giampaolo. “Abbiamo ancora due allenamenti – ha detto, durante la conferenza stampa della vigilia – sono fiducioso per il suo recupero”. ...