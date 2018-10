Cagliari-Bologna | Castro | “Giocato bene ma importante era vincere”

Cagliari-Bologna 2-0 - Joao Pedro e Pavoletti stendono Inzaghi : CAGLIARI - La prima vittoria casalinga del Cagliari, la seconda da inizio stagione, porta indiscutibilmente la firma dell'argentino Castro. Certo, si vince in undici, ma le sue giocate hanno scavato ...

Cagliari-Bologna 2-0 : a segno per i sardi Joao Pedro e Pavoletti : Prima vittoria casalinga per il Cagliari ed ennesimo ko esterno per il Bologna che quando gioca in trasferta si trasforma da cigno a brutto anatroccolo. Un gol per tempo e i sardi si prendono applausi ...

DIRETTA/ Cagliari-Bologna : streaming su SkyGo - Pavoletti show. RISULTATO 2-0 (VIDEO) : 69' - Leonardo Pavoletti Cagliari segna e mette la sua squadra a riparo da particolari sorprese. Azzeccato pronostico fatto da noi nel pre partita; l'uomo più pericoloso dei padroni di casa è proprio lui, Pavoletti! Palla all'angolino basso del portiere Skorupski che nulla è riuscito a fare. 67' - Daniele Dossena viene ammonito. 64' - Sebastian De Maio prende il posto di Riccardo Orsolini Bologna. 49' - Diego Falcinelli molto vicino alla ...

Cagliari-Bologna 2-0 : Joao Pedro e Pavoletti affondano Inzaghi : TORINO - A vederlo giocare sembra impensabile che il Cagliari navighi nelle zone basse della classifica. La squadra di Maran gioca una partita perfetta e batte per 2-0 il Bologna di Inzaghi , ancora a ...

Cagliari-Bologna - Maran : “È la vittoria di tutti i ragazzi” : Cagliari-Bologna 2-0, LE PAROLE DEI TECNICI – Intervistato ai microfoni di “Sky Sport” al termine di Cagliari-Bologna, vinta dai sardi per 2-0, Rolando Maran, tecnico del Cagliari, non si prende meriti per l’importante successo in chiave salvezza ma lo attribuisce esclusivamente ai propri uomini: “È la vittoria di tutti i ragazzi, bravi a vincere in […] L'articolo Cagliari-Bologna, Maran: “È la vittoria ...

Cagliari-Bologna 2-0 : il tabellino : Cagliari-Bologna 2-0, Primo tempo 1-0, MARCATORI: Joao Pedro, C, 22' pt; Pavoletti, C, 23' st CAGLIARI: Cragno; Srna, Faragò dal 28' pt,, Romagna, Pisacane, Padoin; Castro, Bradaric, Barella; Ionita, ...

Bologna ko - Cagliari vince 2-0 : Il Cagliari si è imposto 2-0 sul Bologna nel primo anticipo dell'ottava giornata di Serie A. Grazie a questo successo i sardi salgono a 9 punti in classifica superando il Bologna di Inzaghi che resta ...

Cagliari-Bologna 2-0 : Joao Pedro e Pavoletti affondano Inzaghi : ROMA - A vederlo giocare sembra impensabile che il Cagliari navighi nelle zone basse della classifica. La squadra di Maran gioca una partita perfetta e batte per 2-0 il Bologna di Inzaghi , ancora a ...

Serie A - Cagliari-Bologna 2-0 - Pedro e Pavoletti decidono la sfida salvezza : Il Cagliari ha sconfitto il Bologna per 2-0 nell’anticipo pomeridiano valido per l’ottava giornata della Serie A 2018-2019. I sardi si sono imposti in una fondamentale sfida salvezza e hanno così infilato il secondo successo in campionato salendo in 14esima posizione in classifica a quota 9 punti, due lunghezze di vantaggio sui felsinei che sono sempre più invischiati nella lotta per non retrocedere. I padroni di casa sono pariti ...

Con Joao Pedro e Pavoletti il Cagliari stende il Bologna : Con una rete per tempo di Joao Pedro e Pavoletti, il Cagliari vince meritatamente il match casalingo contro il Bologna. A breve il servizio completo LEGGI LA CRONACA

Cagliari-Bologna 2-0 - Pedro e Pavoletti decidono la sfida salvezza : Il Cagliari ha sconfitto il Bologna per 2-0 nell’anticipo pomeridiano valido per l’ottava giornata della Serie A 2018-2019. I sardi si sono imposti in una fondamentale sfida salvezza e hanno così infilato il secondo successo in campionato salendo in 14esima posizione in classifica a quota 9 punti, due lunghezze di vantaggio sui felsinei che sono sempre più invischiati nella lotta per non retrocedere. I padroni di casa sono pariti ...

Il Cagliari si esalta contro il Bologna : 2-0 siglato Joao Pedro-Pavoletti : Il Cagliari di Rolado Maran gioca un buon calcio alla Sardegna Arena contro il Bologna di Filippo Inzaghi e si porta a casa una vittoria preziosa, frutto delle reti del brasiliano Joao Pedro e di Leonardo Pavoletti, entrambe su assist al bacio di uno scatenato Lucas Castro autore di una partita ottima. I sardi hanno giocato meglio rispetto agli ospiti ed hanno meritato la vittoria che li proietta così a quota 9 punti in classifica, superando ...

Cagliari - Bologna 2-0 LIVE : cronaca e risultato in tempo reale : Le formazioni ufficiali del match La cronaca minuto per minuto [ AGGIORNA LA DIRETTA ] risultato PARZIALE 2-0 78' Bradaric tenta l'imbucata per Pavoletti, esce Skorupski in presa alta e sventa il ...

Highlights Serie A : Cagliari Bologna 2-0 Video gol - Pagelle e tabellino del match : Ecco a voi i Video e gli Highlights tra Cagliari Bologna di Sabato 20 ottobre alle ore 15, sfida valida per l’ottava giornata della Serie A 2018/2019. Cagliari-Bologna- Il Cagliari supera 2-0 il Bologna grazie ai gol di Joao Pedro e Pavoletti nel match valido per l’8^ giornata di campionato. Ottima cornice alla Sardegna Arena […] L'articolo Highlights Serie A: Cagliari Bologna 2-0 Video gol, Pagelle e tabellino del match ...