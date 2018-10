Cagliari - Bologna 2-0 LIVE | cronaca e risultato in tempo reale

Cagliari-Bologna 2-0 - Pedro e Pavoletti decidono la sfida salvezza : Il Cagliari ha sconfitto il Bologna per 2-0 nell’anticipo pomeridiano valido per l’ottava giornata della Serie A 2018-2019. I sardi si sono imposti in una fondamentale sfida salvezza e hanno così infilato il secondo successo in campionato salendo in 14esima posizione in classifica a quota 9 punti, due lunghezze di vantaggio sui felsinei che sono sempre più invischiati nella lotta per non retrocedere. I padroni di casa sono pariti ...

Cagliari-Bologna : 0-0 La Diretta In palio punti pesanti per la salvezza : Il Cagliari ospita il Bologna e c'è già sapore di punti pesanti in palio questo pomeriggio in Sardegna; i padroni di casa sono reduci dalla sconfitta di San Siro per 2-0 contro l'Inter al termine di ...

Cagliari-Bologna - scontri tra tifosi : ANSA, - CAGLIARI, 6 OTT - Tafferugli questa mattina tra i tifosi del Cagliari e quello del Bologna, prima del match del campionato di serie A, con inizio previsto alle 15. Un tifoso del Bologna è ...

Cagliari Bologna LIVE : formazioni ufficiali e risultato in diretta : formazioni ufficiali Cagliari, 4-3-2-1,: Cragno; Srna, Romagna, Pisacane, Padoin; Castro, Bradaric, Barella; Ionita, Joao Pedro; Pavoletti. All. Maran Bologna, 3-5-2,: Skorupski; Calabresi, Danilo, ...

