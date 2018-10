Cagliari-Bologna 2-0 | Joao Pedro e Pavoletti stendono Inzaghi

Cagliari-Bologna 2-0 : a segno per i sardi Joao Pedro e Pavoletti : Prima vittoria casalinga per il Cagliari ed ennesimo ko esterno per il Bologna che quando gioca in trasferta si trasforma da cigno a brutto anatroccolo. Un gol per tempo e i sardi si prendono applausi ...

DIRETTA/ Cagliari-Bologna : streaming su SkyGo - Pavoletti show. RISULTATO 2-0 (VIDEO) : 69' - Leonardo Pavoletti Cagliari segna e mette la sua squadra a riparo da particolari sorprese. Azzeccato pronostico fatto da noi nel pre partita; l'uomo più pericoloso dei padroni di casa è proprio lui, Pavoletti! Palla all'angolino basso del portiere Skorupski che nulla è riuscito a fare. 67' - Daniele Dossena viene ammonito. 64' - Sebastian De Maio prende il posto di Riccardo Orsolini Bologna. 49' - Diego Falcinelli molto vicino alla ...

Cagliari-Bologna 2-0 : Joao Pedro e Pavoletti affondano Inzaghi : TORINO - A vederlo giocare sembra impensabile che il Cagliari navighi nelle zone basse della classifica. La squadra di Maran gioca una partita perfetta e batte per 2-0 il Bologna di Inzaghi , ancora a ...

Cagliari-Bologna - Maran : “È la vittoria di tutti i ragazzi” : Cagliari-Bologna 2-0, LE PAROLE DEI TECNICI – Intervistato ai microfoni di “Sky Sport” al termine di Cagliari-Bologna, vinta dai sardi per 2-0, Rolando Maran, tecnico del Cagliari, non si prende meriti per l’importante successo in chiave salvezza ma lo attribuisce esclusivamente ai propri uomini: “È la vittoria di tutti i ragazzi, bravi a vincere in […] L'articolo Cagliari-Bologna, Maran: “È la vittoria ...

Cagliari-Bologna 2-0 : il tabellino : Cagliari-Bologna 2-0, Primo tempo 1-0, MARCATORI: Joao Pedro, C, 22' pt; Pavoletti, C, 23' st CAGLIARI: Cragno; Srna, Faragò dal 28' pt,, Romagna, Pisacane, Padoin; Castro, Bradaric, Barella; Ionita, ...

Bologna ko - Cagliari vince 2-0 : Il Cagliari si è imposto 2-0 sul Bologna nel primo anticipo dell'ottava giornata di Serie A. Grazie a questo successo i sardi salgono a 9 punti in classifica superando il Bologna di Inzaghi che resta ...

Serie A - Cagliari-Bologna 2-0 - Pedro e Pavoletti decidono la sfida salvezza : Il Cagliari ha sconfitto il Bologna per 2-0 nell’anticipo pomeridiano valido per l’ottava giornata della Serie A 2018-2019. I sardi si sono imposti in una fondamentale sfida salvezza e hanno così infilato il secondo successo in campionato salendo in 14esima posizione in classifica a quota 9 punti, due lunghezze di vantaggio sui felsinei che sono sempre più invischiati nella lotta per non retrocedere. I padroni di casa sono pariti ...

Con Joao Pedro e Pavoletti il Cagliari stende il Bologna : Con una rete per tempo di Joao Pedro e Pavoletti, il Cagliari vince meritatamente il match casalingo contro il Bologna. A breve il servizio completo LEGGI LA CRONACA

Il Cagliari si esalta contro il Bologna : 2-0 siglato Joao Pedro-Pavoletti : Il Cagliari di Rolado Maran gioca un buon calcio alla Sardegna Arena contro il Bologna di Filippo Inzaghi e si porta a casa una vittoria preziosa, frutto delle reti del brasiliano Joao Pedro e di Leonardo Pavoletti, entrambe su assist al bacio di uno scatenato Lucas Castro autore di una partita ottima. I sardi hanno giocato meglio rispetto agli ospiti ed hanno meritato la vittoria che li proietta così a quota 9 punti in classifica, superando ...

Cagliari - Bologna 2-0 LIVE : cronaca e risultato in tempo reale : Le formazioni ufficiali del match La cronaca minuto per minuto [ AGGIORNA LA DIRETTA ] risultato PARZIALE 2-0 78' Bradaric tenta l'imbucata per Pavoletti, esce Skorupski in presa alta e sventa il ...

Highlights Serie A : Cagliari Bologna 2-0 Video gol - Pagelle e tabellino del match : Ecco a voi i Video e gli Highlights tra Cagliari Bologna di Sabato 20 ottobre alle ore 15, sfida valida per l’ottava giornata della Serie A 2018/2019. Cagliari-Bologna- Il Cagliari supera 2-0 il Bologna grazie ai gol di Joao Pedro e Pavoletti nel match valido per l’8^ giornata di campionato. Ottima cornice alla Sardegna Arena […] L'articolo Highlights Serie A: Cagliari Bologna 2-0 Video gol, Pagelle e tabellino del match ...

Cagliari-Bologna - Castro dà spettacolo e salva la panchina di Maran : a tremare adesso è il “povero” Inzaghi! : Cagliari vittorioso di fronte al pubblico amico grazie ad una grande prestazione del centrocampista Castro “portato” in Sardegna dal tecnico Maran Maran salvato dal fido Castro. Sembra essere un copione scritto a tavolino, invece è proprio la realtà dei fatti andati in scena oggi in quel di Cagliari. La squadra dell’ex tecnico del Chievo Verona, ha dominato contro il Bologna, grazie sopratutto ad una mossa tattica ideata ...