Brexit | più vicina la chiusura dell' accordo Per Juncker aumentate le chance

Brexit - più vicina la chiusura dell'accordo. Juncker : aumentate le chance : Il presidente della Commissione europea Jean Claude Juncker impegnato al buon esito dei negoziati sulla Brexit spera di raggiungere un accordo con Londra, a novembre. "Ho ragione di credere che le ...

Brexit - NUOVO REFERENDUM PIU' VICINO/ Il nodo irlandese : La UE vuole mantenere l'apertura doganale : BREXIT, "May Day": tutti i problemi e le critiche alla premier Uk. Ultime notizie dopo la bocciatura dei leader Ue: "falchi" Tory, "l'Europa ha umiliato la proposta della leader inglese"(Pubblicato il Sat, 22 Sep 2018 16:51:00 GMT)

Brexit la strada si fa più in salita. May : "Siamo in impasse" : La premier inglese Theresa May in un intervento al Downing Street, all'indomani del vertice Ue di Salisburgo , parla di "impasse" riferendosi ai negoziati sulla Brexit tra Regno Unito e Unione europea.

Brexit - niente più visti facili ai cittadini Ue : ... richiamando le preoccupazioni di 400 aziende interpellate sul rischio che la Brexit possa comportare altrimenti una penuria di forza lavoro in vari settori chiave dell'economia isolana. Sullo sfondo ...

Brexit - allarme per viaggi e industria : «I documenti non saranno più validi» : ... 'Non credo che May abbia il mandato per giocare d'azzardo ina maniera così evidente con l'economia e e con la vita della gente'. Il primo cittadino londinese ha anche detto che il tempo 'stringe ...

Brexit : Londra non è più il primo centro finanziario del mondo : Londra perde la corona. La City non è più il principale centro finanziario del mondo secondo l'ultimo Indice Z/Yen Global Financial Centres per cui la regina ora è New York, superando per la prima volta la capitale del Regno Unito dal 2015. A pesare l'incertezza sulla Brexit. ...

Più vicino l’accordo su Brexit e la sterlina mette le ali : Dominic Raab, il ministro per l’uscita dalla Ue, ha detto di essere «fiducioso che un accordo è a portata di mano». Michel Barnier, il negoziatore capo Ue, ha detto che l’Europa è «pronta a offrire una partnership con la Gran Bretagna che non c’è mai stata con alcun altro Paese terzo». La valuta britannica ha recuperato oltre l’1% sul dollaro toccando quota 1,300,6 e lo 0,99% sull'euro raggiungendo 1,111 . ...

Brexit - acquisti online più cari e ritardi in dogana : ecco la Gran Bretagna del «no deal» : Pur continuando a sperare in un’intesa con l’Unione Europea, il governo britannico mette le mani avanti e prepara cittadini e imprese ad affrontare la vita quotidiana nello scenario più temuto: la separazione dalla Ue senza accordo...

La Brexit non spiace ai londinesi che hanno case più “cheap” : Milano. Contrordine. L’economia di Londra non soffre il mal di Brexit. Anzi, titola il Financial Times, “la capitale si è largamente scrollata di dosso gli effetti” dello strappo con l’Unione europea. E’ il risultato dell’ultimo report “The London Intelligence”, l’analisi periodica curata dal think