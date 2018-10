Brett Kavanaugh è stato confermato alla Corte Suprema

Brett Kavanaugh passa col soccorso dem : 51 contro 49. Il Senato, controllato dai repubblicani, ha approvato con un voto procedurale la chiusura del dibattito sulla nomina del giudice Brett Kavanaugh alla Corte suprema. Il voto finale per la sua conferma è previsto per domani. La senatrice dell'Alaska Lisa Murkowski, una dei tre repubblicani indecisi, ha votato "No" mentre il democratico Joe Manchin della West Virginia ha votano "Sì". Anche gli altri due indicisi del Gop, ...

Donald Trump ha preso in giro la donna che accusa Brett Kavanaugh : Durante un comizio in Mississippi ne ha fatto una sua imitazione, facendo capire di pensare che si sia inventata tutto

L'FBI ha contattato Deborah Ramirez - la seconda donna ad aver accusato il giudice Brett Kavanaugh di molestie sessuali : L'FBI ha contattato Deborah Ramirez, la seconda donna ad aver accusato il giudice Brett Kavanaugh di molestie sessuali, nell'ambito dell'indagine ordinata venerdì dal presidente degli Stati Uniti Donald Trump prima che il Senato confermi la sua nomina a giudice della

Brett Kavanaugh - prima accusatrice parla davanti al Senato : “Credevo mi avrebbe violentata. Ricordo le risate sguaiate” : Milioni di telespettatori negli Stati Uniti si sono raccolti davanti alla tv, a casa, nei bar e in altri luoghi pubblici, per seguire l’audizione di Christine Blasey Ford, la prima donna ad accusare di aggressione sessuale Brett Kavanaugh, il giudice nominato da Trump alla Corte suprema, davanti alla Commissione Giustizia del Senato. Una testimonianza fondamentale, quella della Ford, che ha portato alla denuncia di altre due donne che ...

Brett Kavanaugh : "Al liceo bevevo - ma non ho mai aggredito nessuno". Trump contro #metoo : "bevevo birra con i miei amici, solitamente nei weekend, qualche volta una di troppo. E, a guardare in retrospettiva, ho detto ed ho fatto al liceo cose che mi fanno inorridire. Ma non siamo qui per questo oggi, sono stato accusato di cose molto più gravi di intemperanze giovanili". Sono queste le parole di Brett Kavanaugh, nella dichiarazione iniziale che farà oggi in Senato, ammettendo che "non è perfetto" ma ribadisce di ...

Brett Kavanaugh - l’udienza della verità : L emanifestazioni contro Brett KavanaughL emanifestazioni contro Brett KavanaughL emanifestazioni contro Brett KavanaughL emanifestazioni contro Brett KavanaughL emanifestazioni contro Brett KavanaughGiovedì 27 settembre, nella mattina ora di Washington, il giudice Brett Kavanaugh si siederà davanti alla commissione Giustizia del Senato degli Stati Uniti per quella che si preannuncia come l’udienza più importante della sua vita. Prima di lui, ...

Brett Kavanaugh - esce allo scoperto la terza donna che lo accusa di abusi : “Mi ha violentata durante stupro di gruppo” : “Nel 1982 sono stata vittima di uno stupro di gruppo al quale erano presenti Mark Judge e Brett Kavanaugh“. Le parole sono quelle di Julie Swetnick, la terza donna a rivelare la sua identità e accusare di molestie sessuali il giudice nominato dal Presidente degli Stati Uniti, Donald Trump, alla Corte Suprema, dopo le rivelazioni di Christine Blasey Ford e Deborah Ramirez. Questa volta, le accuse, contenute in una dichiarazione ...

Una terza donna ha accusato il giudice statunitense Brett Kavanaugh di averla molestata : Una terza donna ha accusato di molestie sessuali Brett Kavanaugh, nominato dal presidente statunitense Donald Trump come nuovo membro della Corte Suprema degli Stati Uniti. Lo ha reso noto l'avvocato Michael Avenatti, noto tra le altre cose per essere anche l'avvocato

Corte Suprema Usa - un'altra donna accusa Brett Kavanaugh di molestie - : Dopo quella di Christine Ford, il New Yorker ha reso nota una seconda presunta molestia. La vittima si chiama Deborah Ramirez, i fatti sarebbero accaduti a Yale negli anni Ottanta

La donna che ha accusato di violenza sessuale il candidato giudice alla Corte Suprema americana Brett Kavanaugh sarà ascoltata dal Senato americano : Christine Blasey Ford, la donna che ha accusato di violenze sessuali il candidato giudice alla Corte Suprema americana Brett Kavanaugh, scelto dal presidente Donald Trump, sarà ascoltata giovedì 27 settembre dalla commissione Giustizia del Senato. La commissione è l'organo che dovrà decidere se

Come procede la nomina di Brett Kavanaugh alla Corte Suprema : Nelle udienze preparatorie al voto del Senato i Democratici hanno provato a torchiare il giudice scelto da Trump, ottenendo però pochi risultati