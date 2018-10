Biella | trovato un arsenale di fucili e pistole nel campo rom Il questore

ilgiornale

: Biella, pensionato di 69 anni trovato cadavere all’interno della sua auto: suicidio - StampaBiella : Biella, pensionato di 69 anni trovato cadavere all’interno della sua auto: suicidio - Biella_24 : BI24_FLASH_GUARDIA DI FINANZA. Il bilancio dell’attività estiva: trovato in un giardino, un distributore di carbura… - Laprimapagina : #Graglia #Biella #Rimini Il riminese Ernesto Mantovani trovato morto in fondo ad una scarpata -

(Di sabato 6 ottobre 2018) Un vero e propriodi armi rubate, fatto di (tre)a pompa, un fucile da caccia - con tanto di munizioni - e due, una a tamburo e una semiautomatica. È quanto hannocon stupore le forze dell"ordine che hanno condotto un blitz nelrom di Ivrea.Tutte le armi rinvenute dai poliziotti erano rubate e nascoste, come riporta il Diario di- nel primo piano di uno dei capanni presenti all"interno dell"accampamento dei nomadi in via Cascine Forneris.La polizia ha dunque provveduto al sequestro delle armi e anche di due automobili con motore modificato, di due biciclette, di due chitarre elettriche e anche di una valigetta con all"interno apparecchiature elettroniche mediche di grande valore. Per tutto questo sono state denunciate tre persone, accusate di ricettazione.Questo il commento deldi Torino, Francesco Messina: "La presenza di armi di ...