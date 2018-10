agi

: #Berlusconi spiega come dovranno portare i capelli i calciatori del #Monza - Agenzia_Italia : #Berlusconi spiega come dovranno portare i capelli i calciatori del #Monza - punkzav : Secondo me Berlusconi è morto da anni, nun se spiega sennnó #propagandalive - Valerio14317834 : @berlusconi @LucioMalan Se approvera' la vergogna di cittadinanza,mi spiega per quale motivo Salvini(che io ho vot… -

(Di sabato 6 ottobre 2018) Lo scorso 28 settembre è ricominciata l’avventura di Silvionel calcio, stavolta sponda Monza. All’ex premier il calcio è sempre piaciuto, su questo non c’è dubbio, c’è chi dice che non siano solo leggende quelle telefonate agli allenatori prima della partita per dettare la formazione, certamente non lo erano quelle dopo la partita per commentare il match con i vari mister. Col Monza forse sarà un’operazione amarcord o forse l’ennesima sfida, dato che ai tempi quella milanista fu stravinta. GUARDA QUI IL VIDEO DI SKY A fargli da amministratore delegato sempre Adriano Galliani,ai bei tempi. E in campo? Be, per quanto riguarda iancoranon si è lasciato andareè suo solito a proclami eccessivi, a promesse impossibili o ad annunci di acquisti faraonici, ma ha ...