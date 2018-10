Berlusconi | in volo da mio amico Putin

Berlusconi in volo da Putin per festeggiare il compleanno : 'In volo verso la Russia per il compleanno del mio amico Vladimir Putin. Ne approfitterò per confrontarci su tutte le grandi questioni internazionali'. Lo scrive su facebook, postando un foto a bordo ...

Berlusconi twitta : in volo verso Russia per compleanno amico Putin : Roma, 6 ott., askanews, - 'In volo verso la Russia per il compleanno del mio amico Putin. Ne approfitterò per confrontarci su tutte le grandi questioni internazionali'. Lo ha scritto in un tweet il ...

Il summit Berlusconi-Salvini : sul tavolo Rai e amministrative : Un summit di due ore ad Arcore. Quello tra Silvio Berlusconi e Matteo Salvini è stato un "incontro cordiale e molto positivo come sempre". È quanto fanno sapere fonti di Forza Italia. I due leader, si riferisce, "hanno fatto una disamina della situazione politica italiana, internazionale e economica e hanno parlato della condizione necessaria dell'esistenza del centrodestra. A breve l'intero centrodestra si ritroverà per risolvere tutti i punti ...

Salvini da Berlusconi - sul tavolo 'futuro' - tasse e Tv : Incontro tra Silvio Berlusconi e Matteo Salvini ad Arcore . Il ministro dell'Interno e vicepremier è arrivato a Villa San Martino con un'auto dai vetri oscurati, senza fermarsi. Si tratta - fanno ...

Salvini e Berlusconi - incontro ad Arcore/ Ultime notizie : presenti Tajani e Giorgetti - i temi sul tavolo : Di Maio e il M5s "minacciano" l'impero di Silvio Berlusconi: temono l'intesa FI-Lega su presidenza Rai (e non solo). Salvini, "stasera andrò dal Cavaliere. Politica? Vedremo il Milan.."(Pubblicato il Sun, 16 Sep 2018 21:56:00 GMT)

Stasera Salvini da Berlusconi - su tavolo regionali e Rai : Roma, 16 set., askanews, - Silvio Berlusconi e Matteo Salvini si vedranno Stasera ad Arcore, davanti alla Tv, accesa sulla partita Cagliari-Milan. Un 'incontro privato', hanno tenuto a derubricarlo il ...

Stasera Salvini da Berlusconi - su tavolo regionali e Rai : E del resto il "menù" del colloquio riguarda tutti i dossier caldi della politica italiana: le iniziative portate avanti da Salvini al Viminale, i prossimi provvedimenti su immigrazione e sicurezza, ...

RETROSCENA/ Patto con Berlusconi e governo dell'Ue - le offerte sul tavolo di Salvini : In molto si scervellano sul cambio di politica operato da Salvini: niente più scontro con la Ue, conti in ordine. Ecco il RETROSCENA (europeo) che spiega le mosse della Lega. ANTONIO FANNA(Pubblicato il Fri, 07 Sep 2018 06:00:00 GMT)SCENARIO UE/ I calcoli della Merkel per assorbire i "populisti", di N. BertiDIETRO LE QUINTE/ La sterzata di Salvini prepara l'ultimo assalto a Berlusconi, di A. Fanna