Beccate dai condòmini mentre tentano il furto | in manette due nomadi minorenni

(Di sabato 6 ottobre 2018) Si sono aggirate in modo sospetto nei pressi di uno stabile di Treviso, così da studiarlo al meglio per mettere a segno un. Ma la loro presenza non è passata inosservata agli occhi di un passante, che insospettito dalle dueha contattato le forze dell"ordine.Una chiamata provvidenziale, visto che le due malviventi - entrambe- avevano appena cercato di scassinare la porta di una casa per ripulirla per bene, fortunatamente senza riuscirci.Sul posto sono giunte con celerità due volanti della polizia e gli uomini delle forze dell"ordine si sono messi al loro inseguimento: le ladre hanno tentato invano la fuga scappando per le scale, ma qui sono state bloccate e arrestate. I poliziotti hanno notato che una serratura era stata vittima di manomissioni e hanno così perquisito le, trovandogli addosso oggetti da scasso.Accompagnate in Questura, le ragazze hanno ...