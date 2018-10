Basket | Serie A | Avellino e Cremona vincono negli anticipi della prima giornata

sport.sky

: Sulla #Gazzetta in edicola oggi ? Juve tripla Joya, Dzeko salto triplo ? Oggi Inter e Napoli... che vede rosso ? Mi… - Gazzetta_it : Sulla #Gazzetta in edicola oggi ? Juve tripla Joya, Dzeko salto triplo ? Oggi Inter e Napoli... che vede rosso ? Mi… - Pianeta_Basket : A2 - Carlos Morais regala alla Mens Sana Basket la vittoria in casa del Bertram Derthona - sportface2016 : Siena vince in casa di Tortona nell'anticipo della prima giornata del Girone Ovest del campionato di Serie A2 -

(Di sabato 6 ottobre 2018) Inizia come meglio non potrebbe il campionatoSidigas, che sul campo neutro di Pistoia si impone nettamente sulla Red October Cantù , uscita sconfitta per 98-81 . Partita che in pratica ...