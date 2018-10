Basket | Serie A 2018-2019 | vittoria al cardiopalma di Cremona sul campo di Trento dopo

oasport

: Sulla #Gazzetta in edicola oggi ? Juve tripla Joya, Dzeko salto triplo ? Oggi Inter e Napoli... che vede rosso ? Mi… - Gazzetta_it : Sulla #Gazzetta in edicola oggi ? Juve tripla Joya, Dzeko salto triplo ? Oggi Inter e Napoli... che vede rosso ? Mi… - UgoBaroni : Serie A Basket – Cremona trionfa all’overtime: Trento ko all’esordio - zazoomblog : Serie A Basket – Cremona trionfa all’overtime: Trento ko all’esordio - #Serie #Basket #Cremona #trionfa -

(Di sabato 6 ottobre 2018) Si è conclusa da poco la prima giornata di anticipi dellaA di. Ad aprire le danze sono state la Sidigas Avellino e la Red October Cantù, con lanetta dei campani per 98-81. A seguire si sono sfidate la Dolomiti Energia Trentino e la Vanoli, incontro più equilibrato del previsto, che ha visto laa sorpresa degli ospiti per 99-104due overtime. Dal primo quarto si inizia ad intuire chesi ritrova davanti un’avversaria da non sottovalutare, non almeno con un Drew Crawford così brillante, accompagnato nelle fasi iniziali da Tre Demps (calato con il passare del tempo), poi da Peyton Aldridge e, soprattutto, Wesley Saunders, il migliore inprende sin da subito qualche punto di vantaggio e da lì in poi è un continuo tira e molla, conad inseguire e gli ospiti a ricacciarli indietro. La prima frazione si ...