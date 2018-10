Basket | Serie A 2018-2019 | Avellino batte nettamente Cantù con 32 punti di Caleb Green e

Serie A Basket – Avellino trova il primo successo della stagione : vittoria netta su Cantù : È di Avellino il primo successo della Serie A di Basket 2018-2019: gli Irpini si impongono per 98-81 su Cantù davanti al pubblico del Palasport Del Mauro Dopo la pausa estiva e gli impegni con le nazionali, è già tempo di tornare al tanto amato Basket di ‘casa nostra’. Avellino-Cantù è la sfida di apertura della Serie A italiana di Basket 2018-2019. La sfida inaugurale del massimo campionato tricolore si apre con il netto successo di ...

Diretta/ Avellino Cantù (risultato live 58-46) streaming video e tv : 3°quarto! (Serie A Basket) : Diretta Avellino Cantù info streaming video e tv: orario e risultato live della partita di basket Serie A, in campo neutro a Pistoia (oggi 6 ottobre)(Pubblicato il Sat, 06 Oct 2018 19:10:00 GMT)

Lega Basket Serie A : su Eurosport (Player) LIVE tutti i match della stagione 2018/19 : Sabato sera, con l'anticipo alle 18 tra Sidigas Avellino e Red October Cantù, scatta il 97esimo campionato di Serie A, ultimo torneo con la formula delle 16 squadre prima dell'allargamento a 18 con le tre promozioni dalla A2. Parte dunque la caccia alla AX Milano campione d'Italia in carica, fresca dominatrice della Supercoppa 2018 al PalaLeonessa di Brescia, città dove si è svolta anche la c...

Tortona Siena/ Streaming video e diretta tv : orario e risultato live (Basket Serie A2 Ovest) : diretta Tortona Siena Streaming video e tv: orario e risultato live della partita valida per la prima giornata del girone Ovest di basket, Serie A2 (oggi 6 ottobre)(Pubblicato il Sat, 06 Oct 2018 11:04:00 GMT)

Trento Cremona/ Streaming video e diretta tv : orario e risultato live (Serie A Basket) : diretta Trento Cremona info Streaming video e tv: orario e risultato live della partita di basket Serie A, anticipo della 1^ giornata (oggi 6 ottobre)(Pubblicato il Sat, 06 Oct 2018 10:17:00 GMT)

Avellino Cantù/ Streaming video e diretta tv : orario e risultato live (Serie A Basket) : diretta Avellino Cantù info Streaming video e tv: orario e risultato live della partita di basket Serie A, in campo neutro a Pistoia (oggi 6 ottobre)(Pubblicato il Sat, 06 Oct 2018 08:09:00 GMT)

Sport in tv : la serie A di Basket : Sono ancora RaiSport e soprattutto EuroSport a trasmettere anche quest'anno il campionato di basket in televisione. La tv di Stato propone ogni domenica sera un match, EuroSport 2 ne colloca in ...

Basket femminile - Serie A1 2018-2019 : comincia la stagione! A Torino si parte con l’Opening Day : Riparte il campionato di Basket femminile. A Torino si disputerà la 17esima edizione dell’Opening Day, una due giorni al PalaRuffini, che vedrà in campo tutte le dodici squadre della nuova Serie A1. Si comincia sabato con il match delle 14.00 tra la neopromossa Sesto San Giovanni che dovrà vedersela contro la Passalacqua Ragusa. Un match sicuramente molto interessante, perché la società lombarda si è mossa bene sul mercato e punta alla ...

Basket - Serie A 2018-2019 : la prima giornata. Milano riparte dal Forum con Brindisi - Venezia-Torino big match - Trieste al grande ritorno contro Bologna : Manca appena un giorno e poi le chiacchiere finiranno, lasciando spazio ai verdetti del campo. La Serie A 2018-2019 riparte da Avellino-Cantù sul neutro di Pistoia, con l’Olimpia Milano che esordirà in casa contro l’Happy Casa Brindisi (che potrebbe sorprendere sul lungo periodo, anche visti gli esiti della preparazione). Il vero match di spicco, però, sembra essere quello tra Venezia e Torino, mentre Trieste ritrova la Serie A a 14 ...

Basket - Serie A 2018 : novità - calendario e orari della nuova stagione : Tutte le notizie e le immagini anche su Sky Sport 24 . Chi è la squadra favorita per la vittoria finale? Inutile nascondere che l' Olimpia Milano , quest'anno targata AX, parte decisamente in pole ...

Basket - Serie A 2018-2019 : prima giornata. Il calendario delle partite : programma - orari e tv : Si sta per alzare il sipario sul campionato di Serie A numero 97. Ci eravamo lasciati con le scene di trionfo dell’Olimpia Milano alla BLM Group Arena (già PalaTrento) in gara6 della finale scudetto, si ripartirà con una situazione che ha subito più di un cambiamento: i miglioramenti di Milano, Larry Brown a Torino, le ambizioni di Avellino con Norris Cole e tanti altri argomenti. Tutto questo verrà messo ancora una volta in discussione ...

Comincia il campionato di Basket Serie A2 con una doppia diretta su Sportitalia : Sportitalia si conferma partner televisivo nazionale delcampionato di Serie A2 Old Wild West per le stagioni 2018/2019 e 2019/2020 dopo il raggingimento di un accordo biennale con la Lega Nazionale Pallacanestro Nella stagione 2018/2019 Sportitalia (disponibile sul canale 60 del Digitale terrestre e sul canale 225 della piattaforma satellitare Sky) ospiterà in esclusiva le partite dei gironi Est ed Ov...

Basket - Serie A. Cantù - la prima di Pashutin : 'Fermiamo l'asse Cole-Green' : Ci siamo, sabato si parte. La stagione numero 97 della Serie A vedrà la prima palla a due alle 18 sul neutro di Pistoia tra la Sidigas Avellino e la Red October Cantù. Il campo della Scandone è ...

Basket - Serie A 2018-2019 : le sorprese del campionato. Nuovo corso in panchina a Sassari e Bologna : Il campionato ormai è alle porte e tra due giorni scatterà la Serie A. Dopo aver analizzato quali possono essere le favorite per lo Scudetto, oggi si traccerà un bilancio di quelle che possono risultare le sorprese e le outsider della nuova stagione. Chi vuole avere un anno importante è la Dinamo Sassari. In Sardegna c’è stata una vera e propria rivoluzione, con l’obiettivo di ritornare sui livelli che hanno portato i sardi prima ...