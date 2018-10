Basilicata | che fine fanno i pomodori del Sud Ma soprattutto | che inizio hanno

Mafia - 25 arresti in Basilicata : ricostruiti anche riti di affiliazione. Il procuratore : “La regione non è più un’isola felice” : I pizzini dal carcere, i riti di affiliazione, la diffusa omertà nel denunciare il racket, un ex carabiniere a capo di uno dei gruppi e un militare dell’Arma in congedo arrestato. La mafiosità riconosciuta per almeno uno dei tre gruppi smantellati con 25 arresti e il procuratore capo di Potenza, Francesco Curcio, che lo dice chiaro: “La Mafia è anche qui”. E la Basilicata, quindi, “non è più un’isola ...

SITI UNESCO - LA Basilicata OSPITA IL PROGETTO CHE METTE IN RETE 5 REGIONI DEL SUD ITALIA PER LA VALORIZZAZIONE DEI TERRITORI : In ogni tappa, dunque, protagonisti i SITI UNESCO presenti sul TERRITORIo, con seminari inerenti lo sviluppo turistico e culturale delle aree coinvolte, spettacoli di teatromusica, concerti, convegni,...

Siti UNESCO : la Basilicata ospita il progetto che mette in rete 5 regioni del Sud Italia : Si conclude in Basilicata, a Matera, l’ultima tappa del Festival Experience, la rassegna dedicata all’arte, la cultura e lo spettacolo nei Siti Patrimonio UNESCO del Sud Italia. Dopo la presentazione ufficiale a Matera, lo scorso 18 luglio, e le tappe in Puglia, Campania, Sardegna e Sicilia, ritorna in Basilicata il progetto elaborato dall’Associazione Province UNESCO Sud Italia e promosso dall’Upi (Unione delle Province d’Italia). Nato con ...

"Di Maio sa benissimo che Matera è in Basilicata" - Emiliano spiega perché quella del ministro non è una gaffe : "Il ministro Di Maio sa benissimo che Matera è in Basilicata e sa altrettanto bene che il sostegno della Puglia a Matera Capitale europea della Cultura è fondamentale". Con queste parole, su Twitter, il presidente della Puglia prova a mettere a tacere la polemica nata da uno scambio di battute tra lui e il vertice del dicastero dello Sviluppo economico. Ha suscitato, infatti, irritazione e ironia sui social un video in cui il ...

Luigi Di Maio - terrificante gaffe : non sa che Matera è in Basilicata - Michele Emiliano in imbarazzo : Ogni giorno una gaffe, sempre più strepitosa e incredibile. Si parla ovviamente di Luigi Di Maio , il vicepremier grillino, che questa volta cade in modo catastrofico sulla geografia. In visita a Bari ...

L'altro viadotto Morandi che fa tremare la Basilicata : I l nome di Riccardo Morandi ha un rimbombo lugubre, ahilui e ahinoi, dopo il crollo del ponte di Genova. E tutte le opere da lui costruite in Italia, tra gli anni Sessanta e gli anni Settanta, sono ...

Maltempo - escursionisti travolti da un torrente nel Pollino : in forza anche i Cacciatori di Calabria e il Soccorso alpino di Basilicata : anche lo squadrone dei Cacciatori di Calabria prendono parte ai soccorsi in atto a Civita di Castrovillari (Cosenza), dopo che nel pomeriggio un’ondata di piena ha travolto un gruppo di escursionisti provocando 8 morti. “Abbiamo fatto arrivare sul posto i Cacciatori di Calabria, corpo specializzato dell’Arma, con il compito di mappare roccia per roccia il greto del torrente, al fine di accertare eventuali altre vittime, che ...

Forte scossa di Terremoto in Molise - trema anche la Puglia e la Basilicata : La scossa, registrata alle 23.48.31, è stata nettamente avvertita nel Foggiano: dalla città capoluogo fino al Gargano. Ma anche nelle altre città capoluogo: Napoli, Taranto, Frosinone, Pescara.