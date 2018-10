Bansky | all' asta Sotheby' s l' opera si autodistrugge subito dopo la vendita

Appena battuta all’asta per 1 - 2 milioni di dollari - l’opera di Bansky si autodistrugge : il tritacarte nascosto nella cornice : Un tritadocumenti nascosto nella cornice, forse azionato dallo stesso artista, ha distrutto buona parte di Girl with Baloon. L’opera di Bansky era Appena stata venduta all’asta di Sotheby’s, a Londra, a un offerente telefonico per 1,04 milioni di sterline (circa 1,2 milioni di dollari). Dopo che il banditore ha battuto il martello, la tela è uscita dal quadro in striscioline, con l’iconica figura della ragazza con ...