Banksy e l' opera che si autodistrugge | l' artista spiega la beffa e cita Picasso Video

Si aggiudica l'opera di Banksy per un milione di sterline - ma subito dopo il quadro si autodistrugge e lascia tutti di stucco : Questa opera si autodistruggerà entro cinque secondi: non è l'adattamento artistico dell'ennesima Missione Impossibile di Tom Cruise, ma ciò che è realmente accaduto ieri sera ad un'asta di Sotheby's a Londra. Per gentile concessione di Banksy. La sua 'Girl With Balloon' era stata appena battuta per 1,04 milioni di sterline (circa 1,18 milioni di euro), quando la tela - davanti agli occhi sbigottiti dei presenti - ...