Atletica | Rieti | ai Campionati Italiani Individuali e per Regioni Cadetti guidano Veneto

Atletica – In mille a Rieti per il Tricolore Cadetti e lo Sprint Festival : Atletica, Rieti: in mille per il Tricolore Cadetti e Sprint Festival mille atleti in gara e 25 nazionali provenienti da tutta Europa. Sono i numeri della tre giorni dedicata all’Atletica Leggera in programma allo stadio Ra Gianluca Vannicelli ul Guidobaldi di Rieti da venerdì 5 a domenica 7 ottobre. Saranno due le manifestazioni sportive in scena nell’impianto reatino: il Festival Europeo della velocità Giovanile (European U16 Sprint ...