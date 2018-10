Atalanta | Zapata | “Voglio sbloccarmi | sarebbe bello contro la Sampdoria”

Europa - l'Atalanta riparte dalla Spal Decisivo il duetto Gomez - Zapata : Inizia un nuovo campionato, vediamola così. Si riparte da Ferrara, dalla Spal e dai tanti ex pronti a fare del male alla formazione nerazzurra. Dopo il dubbio sull'impianto di gioco tra Ferrara e ...

Roma-Atalanta - probabili formazioni : Kluivert in vantaggio su El Shaarawy. C’è Zapata : Roma-Atalanta- Tutto pronto per il monday night della 2^ giornata di Serie A. La Roma ospita l’Atalanta in quella che si annuncia una sfida di grande intensità e spessore. Di Francesco si affiderà al 4-3-3. Addio a Strootman, al suo posto Cristante dal 1′. In attacco unico ballottaggio Kluivert-El Shaarawy con il primo decisamente favorito. […] L'articolo Roma-Atalanta, probabili formazioni: Kluivert in vantaggio su El ...

Atalanta - Gasperini : “tra Barrow e Zapata non può esserci un tormentone” : “Tra Barrow e Zapata non può esserci un tormentone”. A poche ore del playoff di andata di Europa League al Mapei Stadium contro il Copenaghen, Gian Piero Gasperini affronta il tema della scelta della prima punta da affiancare al Papu Gomez: “Non è mia intenzione alternarli partita dopo partita: ho la fortuna di avere due giocatori del genere davanti e valuto chi sta meglio e le caratteristiche dell’avversario per ...

Atalanta - Gasperini : 'Nessun tormentone Barrow-Zapata' : 'Tra Barrow e Zapata non può esserci un tormentone'. Alla vigilia del playoff di andata di Europa League al Mapei Stadium contro il Copenaghen, Gian Piero Gasperini affronta il tema della scelta della ...

Probabili formazioni Atalanta-Copenhagen - andata playoff Europa League 2018-2019 : Gomez e Zapata all’assalto : L’Atalanta è chiamata a un ultimo sforzo per qualificarsi alla fase a gironi dell’Europa League 2018-2019. Dopo aver superato due turni preliminari, gli orobici sono attesi dalla doppia sfida contro il Copenhagen, compagine danese alla portata della Dea ma che non dovrà essere assolutamente sottovalutata. I ragazzi di Gasperini, reduci dal roboante 4-0 rifilato al Frosinone nella prima giornata di campionato, scenderanno in campo ...

Atalanta - Gasperini : 'Stop del campionato? Va bene tutto. Zapata in crescita - ma servirà pazienza' : L'Atalanta vince e continua a inseguire il sogno Europa League. 2-0 nella gara di ritorno contro l'Hapoel Haifa, risultato che permette ai nerazzurri di approdare ai playoff della competizione. ...

Europa League - Atalanta-Hapoel 2-0 : gol di Duvan Zapata e Cornelius : Non è stata molto di più di un'amichevole, che Duvan Zapata e Cornelius risolvono per certificare l'accesso dell'Atalanta ai playoff di Europa League, dove troverà il Copenaghen. Il 4-1 dell'andata a ...

Atalanta Europa League. Qualificazione ipotecata con Hateboer - Zapata - Pasalic e Barrow : Super Atalanta nel terzo turno preliminare di Europa League. Nella gara di andata in casa dell’Hapoel Haifa, i lombardi si impongono

Hapoel Haifa-Atalanta 1-4 : Hateboer - Zapata - Pasalic e Barrow in gol : Altra vittoria esterna e playoff prenotati: l'Atalanta, in rimonta, ne dà 4 all'Hapoel Haifa dando ulteriore prova di maturità europea. L'avvio sorprende l'Atalanta, forse un po' distratta nonostante ...

