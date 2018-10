Astronomia | Cassini svela i segreti di Saturno | ha un campo magnetico “bizzarro”

Astronomia - missione Cassini : viaggio tra i laghi di Titano : Alcune immagini recentemente diffuse dalla Nasa ritraggono Titano, il più grande satellite naturale di Saturno, in maniera dettagliata. Le immagini, scattate da Cassini l’11 settembre 2017, a pochi giorni dal suo tuffo finale nell’atmosfera del pianeta, mostrano in particolare tre ampi laghi su Titano: Punga Mare – di 390 chilometri in tutto – Ligeia Mare – 500 chilometri – e il più grande Kraken Mare, con un’estensione ...