Ascolti tv venerdì 5 ottobre | Tale e quale show batte Solo 2

Ascolti TV | Venerdì 5 ottobre 2018. Tale e Quale Show 20.8% - male Solo (11.3%). Pomeriggio Cinque (18.8%-18.2%-14.9%) stacca Vita in Diretta (14.3%) : Carlo Conti e Guendalina Tavassi (che imita Cher) Nella serata di ieri, su Rai1 Tale e Quale Show ha conquistato 4.350.000 spettatori pari al 20.8% di share. Su Canale 5 la seconda stagione di Solo ha raccolto davanti al video 2.507.000 spettatori pari all’11.3% di share. Su Rai2 Criminal Minds ha interessato 875.000 spettatori pari al 4% di share. Su Italia 1 Viaggio nell’Isola Misteriosa ha intrattenuto 1.481.000 spettatori (6.3%). ...

Ascolti TV | Venerdì 28 settembre 2018 : Tale e Quale Show 2018 - Mario Ermito imita Alex Britti Su Rai1 Tale e Quale Show ha conquistato .000 spettatori pari al % di share. Su Canale 5 Cado dalle Nubi ha raccolto davanti al video .000 spettatori pari al % di share. Su Rai2 l’incontro di Pallavolo Italia-Polonia ha interessato .000 spettatori pari al % di share. Su Italia 1 Rambo III ha catturato l’attenzione di .000 spettatori (%). Su Rai3 Un Fantastico via vai ha raccolto ...

Ascolti tv venerdì 28 settembre 2018 : Prime Time Su Rai 1 Tale e Quale Show (live) ha registrato .000 telespettatori, share %. Su Rai 2 Pallavolo, Mondiali 2018 : Italia - Polonia ha registrato .000 telespettatori, share %. Su Rai 3 Il film Un fantastico via vai ha registrato .000 telespettatori, share %. Su Canale 5 Il film Cado dalle nubi ha registrato un netto di .000 telespettatori, share %. Su Italia 1 Il film Rambo III ha registrato un netto di .000 ...

Ascolti TV | Venerdì 21 settembre 2018. In 4 - 2 mln per Tale e Quale (21.8%). Pallavolo (11.2%) batte Zalone (10.8%) : Antonella Elia imita Malgioglio a Tale e Quale Show Nella serata di ieri, Venerdì 21 settembre 2018, su Rai1 la seconda puntata di Tale e Quale Show ha conquistato 4.217.000 spettatori pari al 21.8% di share. Su Canale 5 il film Sole a Catinelle con Checco Zalone ha raccolto davanti al video 2.295.000 spettatori pari al 10.8% di share. Su Rai2 per i Mondiali di Pallavolo Italia-Finlandia ha interessato 2.560.000 spettatori pari all’11.2% ...