Ascolti tv venerdì 5 ottobre 2018

Ascolti TV | Venerdì 28 settembre 2018. Tale e Quale vince con il 20.3% - Cado dalle Nubi 11.2%. La Pallavolo 10.5% - Fratelli di Crozza 4.4% : Tale e Quale Show 2018 - Mario Ermito imita Alex Britti Su Rai1 Tale e Quale Show ha conquistato 3.967.000 spettatori pari al 20.3% di share. Su Canale 5 Cado dalle Nubi ha raccolto davanti al video 2.406.000 spettatori pari all’11.2% di share. Su Rai2 l’incontro di Pallavolo Italia-Polonia ha interessato 2.376.000 spettatori pari al 10.5% di share. Su Italia 1 Rambo III ha catturato l’attenzione di 959.000 spettatori (4.4%). ...

Ascolti TV | Venerdì 21 settembre 2018. In 4 - 2 mln per Tale e Quale (21.8%). Pallavolo (11.2%) batte Zalone (10.8%) : Antonella Elia imita Malgioglio a Tale e Quale Show Nella serata di ieri, Venerdì 21 settembre 2018, su Rai1 la seconda puntata di Tale e Quale Show ha conquistato 4.217.000 spettatori pari al 21.8% di share. Su Canale 5 il film Sole a Catinelle con Checco Zalone ha raccolto davanti al video 2.295.000 spettatori pari al 10.8% di share. Su Rai2 per i Mondiali di Pallavolo Italia-Finlandia ha interessato 2.560.000 spettatori pari all’11.2% ...

Ascolti TV | Venerdì 14 settembre 2018. Tale e Quale riparte dal 23.2% - Quo Vado 13.8%. Flop Chi Ti Conosce (0.7%). Vieni da Me 9.3% - Detto Fatto 7.3% : Carlo Conti, Tale e Quale Show Nella serata di ieri, Venerdì 14 settembre 2018, su Rai1 la prima puntata dell’ottava edizione di Tale e Quale Show ha conquistato 4.430.000 spettatori pari al 23.2% di share (qui il confronto con lo scorso anno). Su Canale 5 il film con Checco Zalone Quo Vado? ha raccolto davanti al video 2.882.000 spettatori pari al 13.8% di share. Su Rai2 Spy ha interessato 886.000 spettatori pari al 4.4% di share. Su ...

Ascolti TV | Venerdì 14 settembre 2018. Tale e Quale riparte dal 23.2% - Quo Vado 13.8% : Carlo Conti, Tale e Quale Show Nella serata di ieri, Venerdì 14 settembre 2018, su Rai1 la prima puntata dell’ottava edizione di Tale e Quale Show ha conquistato 4.430.000 spettatori pari al 23.2% di share. Su Canale 5 il film con Checco Zalone Quo Vado? ha raccolto davanti al video 2.882.000 spettatori pari al 13.8% di share. Su Rai2 Spy ha interessato 886.000 spettatori pari al 4.4% di share. Su Italia 1 Rambo ha intrattenuto 1.420.000 ...

