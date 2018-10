Arsenale d' armi in campo nomadi Torinese

Il nuovo trailer di Shadow of the Tomb Raider si focalizza sull'Arsenale di armi che Lara avrà a sua disposizione : Ancora una volta, Square Enix ed Eidos Montreal hanno confezionato un nuovo trailer per il loro prossimo e atteso Shadow of the Tomb Raider.Come segnala Dualshockers, il nuovo video di oggi si concentra sull'arsenale di armi che Lara avrà a sua disposizione durante l'avventura. Nel trailer, vediamo l'iconico arco che ha usato in entrambe le sue avventure precedenti insieme a pistole, uzi, fucili d'assalto e potenti fucili a pompa.A bene vedere, ...