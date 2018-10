Arriva lo scontrino elettronico | la misura nella bozza del decreto fiscale collegato alla

Dal 2019 lo scontrino diventa elettronico. E Arriva anche un lotteria per le “e-fatture” : La rottamazione ter delle cartelle esattoriali e la «pace fiscale» per le liti tributarie, norme per la fatturazione elettronica, sterilizzazione dell’aumento di alcune accise e l’arrivo di una lotteria degli scontrini dal 2020. Inizia a prendere forma il decreto fiscale collegato alla manovra. Le norme sono contenute in una bozza, con alcuni artic...

“No al razzismo”. In Veneto Arriva lo scontrino per la tolleranza e l’integrazione : Un barista di Adria ha deciso di stampare sugli scontrini "No al razzismo, sì Adria integrata", un modo per opporsi al clima di intolleranza che avanza nel paese.Continua a leggere