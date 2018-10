Arpad Weisz e il tributo del calcio italiano all' infamia delle leggi razziali

Leggi razziali - non solo Arpad Weisz : le storie degli atleti espulsi dal fascismo (10 anni prima) in un doc proiettato a Pisa : Arpad Weisz, l’allenatore dell’Inter che vinse lo scudetto a soli 34 anni, un record ancora imbattuto. Leone Efrati, il pugile costretto a salire sul ring per divertire gli aguzzini di Auschwitz. Raffaele Jaffe, l’allenatore del Casale, ucciso nel campo di concentramento in Polonia. Erno Erbstein, in fuga dalle Leggi razziste di Mussolini, scampato a un campo di lavoro, che la morte la troverà nel 1949, a Superga, col resto del Grande ...