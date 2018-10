Arabia Saudita si rifiuta di pagare gli USA su richiesta di Trump

Arabia Saudita : nominata prima donna alla guida di una banca : Indirizzo e-mail La Svizzera in un click Democrazia diretta Politica Economia Cultura Società Scienza e tecnologia Multimedia SDA-ATS Tutte le notizie in breve

Un giornalista è sparito dopo essere entrato nel consolato dell’Arabia Saudita a Istanbul : Jamal Khashoggi – critico con il regime Saudita – è entrato martedì pomeriggio nel consolato di Istanbul e non ne è più uscito: Turchia e Arabia Saudita litigano su dove sia The post Un giornalista è sparito dopo essere entrato nel consolato dell’Arabia Saudita a Istanbul appeared first on Il Post.

BeIN Sports fa causa per 1 miliardo all’Arabia Saudita per pirateria : L'ultimo atto della lotta tra Qatar e Arabia Saudita riguarda il calcio e i diritti tv: al centro BeIN Sports e i contenuti piratati da BeoutQ. L'articolo BeIN Sports fa causa per 1 miliardo all’Arabia Saudita per pirateria è stato realizzato da Calcio e Finanza - Calcio e finanza: notizie e analisi sul business del calcio.

Torturate - violentate e senza soldi : donne migranti tornano dall'inferno dell'Arabia saudita : Dati ufficiali riportano che almeno nove milioni di cittadini bangladeshi lavorano all'estero, in 160 Paesi in tutto il mondo. Quelli che hanno la fortuna di recarsi negli Stati Uniti o in Europa, ...

La visione dell'Arabia Saudita per il 2030 : riforme e prosperità : ... Red Sea Project, Al Qiddiya e Neom.E proprio Neom, una nuova città e zona economica speciale da 500 miliardi di dollari che dovrà diventare un super-volano per l'economia, vede una donna, Aradhana ...

Arabia Saudita : nuovo visto elettronico per stranieri in vista prima gara Formula E : Il nuovo sistema di visti è parte del piano Vision 2030, che mira a diversificare l'economia e ridurre la dipendenza dal settore petrolifero. In occasione dell'Ad Diriyah E-Prix per la prima volta i ...

Arabia Saudita - inmprenditori e politici dall'ambasciatore per la festa nazionale : Grande serata all'Hotel Parco dei Principi per la festa nazionale del Regno dell'Arabia Saudita. A fare gli onori di casa, per la prima volta, il nuovo ambasciatore, Sua Altezza Reale il Principe ...

Arabia Saudita-Emirati : Pil combinato supera i mille miliardi di dollari : ... mentre i due paesi proseguono nella loro strategia di rafforzamento delle relazioni bilaterali in vari settori, dall'economia alla sicurezza. È quanto emerge da un'analisi pubblicata dal quotidiano ...

Iran - attentato a parata militare/ Il video dell’attacco : 29 morti - furia Teheran contro Usa e Arabia Saudita : Iran, morti e feriti in un attacco Isis alla parata militare. Ultime notizie, diverse vittime anche fra i civili: un commando armato avrebbe sparato durante la sfilata di Ahvaz(Pubblicato il Sun, 23 Sep 2018 11:32:00 GMT)

Arabia Saudita - errori clamorosi in campo : i 30 secondi peggiori di sempre? VIDEO : Non sappiamo con certezza se quelli che stiamo per raccontarvi sono i 30 secondi peggiori mai visti su un campo dal calcio, ma certamente quanto accaduto durante un match di Saudi Professional League "...

Iran - attacco alla parata militare/ Ultime notizie - Arabia Saudita sponsor della strage? : Iran, morti e feriti in un attacco Isis alla parata militare. Ultime notizie, diverse vittime anche fra i civili: un commando armato avrebbe sparato durante la sfilata di Ahvaz(Pubblicato il Sat, 22 Sep 2018 19:07:00 GMT)

Arabia Saudita-Pakistan : premier Khan in visita nel regno per trovare sostegno a crisi finanziaria : Ex star del criket, Khan ha iniziato l'incarico di primo ministro lo scorso 18 agosto, mentre il paese sta affrontando varie sfide tra cui un'economia in crisi, una crescita dell'estremismo islamico, ...

Arabia Saudita - Picchi risponde a Trenta : “Export di armi è legale - se cancellato perderemo soldi e posti di lavoro” : “Il processo autorizzativo italiano per l’export di materiali di difesa con l’Arabia Saudita è rigoroso e coinvolge pienamente il ministero della Difesa. Se cambia l’indirizzo politico, il governo sia consapevole di ogni conseguenza negativa occupazionale e commerciale“. Tradotto: la vendita di armi all’Arabia Saudita avviene nel pieno rispetto delle regole e in condivisione con il governo, interrompere gli accordi causerebbe ...

Ferrovie - la metro di Riyadh - Arabia Saudita - sceglie tre eccellenze italo-francesi : Teleborsa, - L' Arabia Saudita sceglie il meglio per la metropolitana di Riyadh selezionando il consorzio FLOW composto da alcune eccellenze italiane nel campo ferroviario, Gruppo FS Italiane e ...