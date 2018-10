Apple vuole obbligarci a riparare MacBook pro e iMac Pro solo nei suoi centri autorizzati? : Dove far riparare il vostro computer Apple? In linea di massima dove volete, a meno che non abbiate acquistato un iMac Pro o un MacBook Pro edizione 2018, perchè potreste essere essere obbligati rivolgervi a un centro autorizzato Apple. La questione è in questi termini: stando a un documento spedito da Apple il mese scorso ai suoi centri autorizzati, l’azienda avrebbe avrebbe vincolato il buon esito di riparazioni o sostituzioni di ...

Apple restituisce all’Irlanda 14 - 3 miliardi (ma Dublino non li vuole) : A due anni dalla stangata record imposta ad Apple dalla Commissione europea, il colosso di Cupertino ha versato al governo irlandese i miliardi di tasse arretrate non corrisposte: 13,1 più gli interessi, per un totale di 14,3 miliardi. Ma Dublino li terrà da parte in un fondo di garanzia, in attesa che la Corte generale dell’Unione europea si pronunci sul ricorso presentato dallo stesso governo irlandese ...

iPhone XS e XR - poche rivoluzioni : Apple vuole soprattutto fare cassa : L’autunno è la stagione in cui Apple mette mette in mostra l’argenteria buona: i prodotti che faranno la stagione natalizia e daranno il passo al mercato, almeno nelle intenzioni dei dirigenti di Cupertino. Dall’ottobre 2001, quando Apple ha presentato l’iPod, e poi dal gennaio 2007 con il primo iPhone, l’azienda ha giocato a lungo al gatto e al topo con il mercato, spostando il momento degli annunci. Sino a ...

Amazon vale mille miliardi : ora vuole superare Apple/ In 24 anni di storia un solo flop per Jeff Bezos : Amazon raggiunge mille miliardi di capitalizzazione. Ultime notizie, la creatura di Jeff Bezos come Apple. Aumenta il valore della nota società di e-commerce(Pubblicato il Wed, 05 Sep 2018 14:54:00 GMT)

Netflix non vuole pagare Apple e boicotta l’App Store : Netflix non vuole più pagare le commissioni ad Apple per stare sull’App Store, il pagamento dell’abbonamento bypassa il negozio delle applicazioni di Cupertino. L’esperimento va avanti dal mese di giugno e si protrarrà fino alla fine di settembre raggiungendo ben 33 Paesi nel mondo. Qualcosa sta cambiando, i risicati margini di profitto (a detta delle aziende) spingono a trovare nuovi sistemi per scaricare e utilizzare ...