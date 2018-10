Appesa a testa in giù 17 ore | poi la torturano e la seviziano

ilgiornale

: Ha passato 17 interminabili ore appesa a testa in giù alla macchina per tostare le noccioline di un magazzino, dove… - Cirokusan : Ha passato 17 interminabili ore appesa a testa in giù alla macchina per tostare le noccioline di un magazzino, dove… - SerendipityNY_ : @Fra_fox1 A testa in giù appesa a un filo finché non si secca, se la lasci nel vaso si secca ma si affloscia ???? - Poetyca : RT @mezza_parola: #news Appesa per 17 ore a testa in giù e torturata dal compagno e dai cognati: la STORIA di Vanessa di Newsicilia https:/… -

(Di sabato 6 ottobre 2018) Un racconto choc, che fa venire i brividi. L"hanno sequestrata, seviziata e torturata per 17 lunghissime ore. Un vero e proprio orrore che si è svolto a Vibo Valentia, in Calabria. Per le violenze perpetrate ai danni di una donna di 40 anni, sono stati arrestati il compagno e due suoi fratelli. Il motivo di tanta violenza? Secondo quanto emerso in queste ore, l"uomo non avrebbe accettato di condividere la casa con i figli della donna, avuti da una precedente relazione."È iniziato tutto di sabato pomeriggio - ha raccontato la donna a Pomeriggio Cinque - Ero in casa sul divano e lui mi dice di andare a fare la spesa. A Vibo abbiamo incontrato i suoi due fratelli con un furgone. Mi hanno preso a calci e pugni e buttata nel veicolo". Dopo il rapimento, la donna è stata portata in un magazzino ein giù alla macchina per tostare il pane. Poi è stata pestata in ogni modo, anche ...