ilfattoquotidiano

: RT @FannyStravato: All’insaputa di tutti, Bansky ha programmato l’autodistruzione di una sua opera «Girl with a Balloon» che ieri sera dura… - cieliviola : RT @FannyStravato: All’insaputa di tutti, Bansky ha programmato l’autodistruzione di una sua opera «Girl with a Balloon» che ieri sera dura… - TutteLeNotizie : Appena battuta all’asta per 1,2 milioni di dollari, l’opera di Bansky si autodistrugge: il… - blunoneuncolore : RT @FannyStravato: All’insaputa di tutti, Bansky ha programmato l’autodistruzione di una sua opera «Girl with a Balloon» che ieri sera dura… -

(Di sabato 6 ottobre 2018) Un tritadocumenti nascosto nella cornice, forse azionato dallo stesso artista, ha distrutto buona parte di Girl with Baloon. L’opera dierastata venduta all’asta di Sotheby’s, a Londra, a un offerente telefonico per 1,04di sterline (circa 1,2di). Dopo che il banditore ha battuto il martello, la tela è uscita dal quadro in striscioline, con l’iconica figura della ragazza con palloncino fatta a pezzi. I presenti, come si vede nel video, sono rimasti scioccati (almeno in un primo momento) e poi, divertiti, hanno iniziato a riprendere quanto eraaccaduto con gli smartphone. “Siamo stati Banksyzzati”, ha ironizzato Alex Branczik, senior director di Sotheby’s. “Siamo impegnati a capire che cosa possa significare nel contesto di un’asta”. Video Instagram L'articoloall’asta per 1,2di, ...