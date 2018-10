Animali | singolare fenomeno | uccelli “ubriachi” si schiantano contro case e auto

meteoweb.eu

(Di sabato 6 ottobre 2018)in Minnesota (USA): nella località di Gilbert diversi esemplari diapparentemente “ubriachi“, volano senza riuscire a mantenere la rotta, e sifinestre e parabrezza. Dietro allo strano comportamento ci sarebbe un motivo ben preciso: sembra che i volatili si siano nutriti di bacche in stato di fermentazione, in tale stato a causa di una gelata arrivata troppo presto in autunno. Secondo gli esperti la situazione tornerà presto alla normalità, ed è stato consigliato a chiunque trovasse unno “in difficoltà” di farlo riposare al buio, in attesa che l’effetto delle bacche passi. L'articolo“ubriachi” siMeteo Web.