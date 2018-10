Andrea Dovizioso | GP Thailandia 2018 | “Qualifica molto buona | abbiamo un ottimo passo

MotoGP - GP Thailandia 2018 : prove libere 3. Andrea Dovizioso è ancora il più veloce - Valentino Rossi 7° - Marquez parte dalla Q1 - Lorenzo non corre : Diverse sorprese nel corso della terza sessione di prove libere del Gran Premio di Thailandia 2018 della MotoGP. In primo luogo Jorge Lorenzo e la Ducati hanno deciso, di comune accordo, che il fine settimana di Buriram finisce qui per il maiorchino, dopo la rovinosa caduta di ieri. In secondo luogo, Marc Marquez (Honda) compie una delle sue solite scivolate senza troppe conseguenze, ma in questa occasione non lo fanno andare oltre ...

MotoGP - GP Thailandia 2018 : prove libere 3. Andrea Dovizioso è ancora il più veloce - Rossi 7° - Marquez parte dalla Q1 - Lorenzo non corre : Diverse sorprese nel corso della terza sessione di prove libere del Gran Premio di Thailandia 2018 della MotoGP. In primo luogo Jorge Lorenzo e la Ducati hanno deciso, di comune accordo, che il fine settimana di Buriram finisce qui per il maiorchino, dopo la rovinosa caduta di ieri. In secondo luogo, Marc Marquez (Honda) compie una delle sue solite scivolate senza troppe conseguenze, ma in questa occasione non lo fanno andare oltre ...

Andrea Dovizioso - GP Thailandia : “Abbiamo fatto bene - ma questa non è una pista per Ducati. Siamo tutti vicini” : Andrea Dovizioso può ritenersi assolutamente soddisfatto al termine delle prove libere del GP di Thailandia 2018, tappa del Mondiale MotoGP. Il forlivese ha infatti firmato il miglior tempo di giornata e può guardare con grande fiducia alle qualifiche di domani e alla gara di domenica, con l’obiettivo di tenere aperto il campionato ormai già nelle mani di Marc Marquez. Il pilota della Ducati si è dichiarato molto soddisfatto al termine ...

MotoGP - GP Thailandia 2018 : prove libere 2. Andrea Dovizioso precede Vinales di un soffio - Marquez 4° - Rossi 9° - Lorenzo ko dopo una brutta caduta : Se nella prima sessione di prove libere del Gran Premio di Thailandia 2018 della MotoGP erano state le Yamaha a dominare, nel secondo turno nella torrida Buriram a farla da padrone sono Andrea Dovizioso (Ducati) e l’equilibrio, dato che i primi dieci sono raccolti in appena tre decimi. Il forlivese, infatti, fa segnare il miglior tempo in 1:31.090 con doppia gomma Soft, precedendo Maverick Vinales (Yamaha) con doppia Hard di 31 millesimi, ...

Andrea Dovizioso - GP Thailandia 2018 : “Tante incognite tra caldo e gomme - situazioni diverse rispetto ai test” : Andrea Dovizioso punta in alto in vista del GP della Thailandia 2018, tappa del Mondiale MotoGP che si correrà nel weekend sul tracciato di Buriram. Il forlivese, reduce dalla battaglia con Marc Marquez ad Aragon e da una serie di gare positive, potrà contare una Ducati ormai ai vertici della categoria e in grado di lottare su tutte le piste. Il vicecampione del mondo sarà sicuramente in lizza per il successo e ha tutte le carte in regola per ...

MotoGP - GP Thailandia 2018. Andrea Dovizioso : “I test sono andati bene - siamo competitivi”. Jorge Lorenzo : “Piede gonfio - non sono al 100%” : Ormai è tutto pronto a Buriram dove nel weekend andrà in scena il GP di Thailandia 2018, tappa del Mondiale MotoGP che per la prima volta sbarca su questo tracciato asiatico. Un circuito tutto da scoprire, al momento è difficile fare dei pronostici in vista della gara ma sicuramente Marc Marquez e le Ducati si daranno grande battaglia come è successo negli ultimi appuntamenti. Le Rosse di Borgo Panigale cercheranno sicuramente di mettersi in ...

Andrea Dovizioso - GP Aragon 2018 : “Oggi contro Marquez non potevo fare di più - ma la moto continua a crescere” : Andrea Dovizioso non è affatto dispiaciuto del mancato successo nel Gran Premio di Aragon 2018 della motoGP. Anzi, il pilota della Ducati è assolutamente soddisfatto del suo secondo posto, ottenuto dopo una bella lotta con Marc Marquez su una pista che, solitamente, vedeva soffrire, e non poco, le Ducati. In questo fine settimana, invece, la Desmosedici si è comportata in maniera ben differente, e ha permesso al romagnolo di giocarsela fino alla ...

MotoGp - Dovizioso spaventato da… Iannone : “ho avuto paura di Andrea. Marquez? Non avevo carte” : Il pilota della Ducati ha svelato di aver risposto sorpasso su sorpasso a Marquez per evitare di ingaggiare la battaglia con Iannone Ad Aragon vince sempre Marc Marquez, ma che fatica avere ragione di un Andrea Dovizioso davvero duro a morire. Il pilota della Ducati guida per larghi tratti la gara spagnola, salvo venire attaccato nei giri finali dal campione del mondo che, dopo qualche giro di battaglia, si scrolla di dosso il forlivese ...

Andrea Dovizioso - GP Aragon 2018 : “Siamo veloci - ho ottime sensazioni. Potevo fare la pole position” : Andrea Dovizioso ha conquistato un secondo posto di lusso nelle qualifiche del GP di Aragon 2018, tappa del Mondiale MotoGP. Il forlivese è stato praticamente perfetto in sella alla sua Ducati e domani scatterà in prima fila, preceduto esclusivamente dal compagno di squadra Jorge Lorenzo. Prestazione importante da parte del vicecampione del Mondo che ha ribadito il suo eccellente stato di forma e ha risposto ancora presente in questa parte di ...

Andrea Dovizioso - GP Aragon 2018 : “Andiamo bene - siamo veloci : passo in linea con Lorenzo e Marquez” : Andrea Dovizioso può archiviare positivamente la prima giornata di prove libere valide per il GP di Aragon 2018, tappa del Mondiale MotoGP. Il forlivese ha infatti siglato il miglior tempo nella prima sessione mentre nella FP2 ha concluso in terza posizione accodandosi a Marc Marquez e al compagno di squadra Jorge Lorenzo. Il vicecampione del Mondo, secondo in classifica generale, ha fatto capire di poter lottare per la vittoria ...

MotoGP - GP Aragon 2018 : poker Ducati nella FP1 - con Andrea Dovizioso che precede Danilo Petrucci - settimo Rossi : Andrea Dovizioso (Ducati) inizia con il piede giusto il fine settimana del Gran Premio di Aragon 2018 di MotoGP piazzando il miglior tempo nella prima sessione di prove libere. Il pilota romagnolo ha confermato di essere in grande spolvero sia a livello personale che a livello di feeling con la moto, sfruttando anche i test svolti al MotorLand qualche settimana fa. Il pilota romagnolo ha stampato un ottimo 1:48.020 approfittando della gomma Hard ...

Andrea Dovizioso - GP Aragon 2018 : “Voglio vincere ancora - questo finale di stagione sarà utile per il futuro” : Andrea Dovizioso è apparso sereno e sicuro dei propri mezzi nel corso della conferenza stampa che ha sancito il via ufficiale al fine settimana del GP di Aragon 2018 di MotoGP. Il pilota romagnolo, infatti, è consapevole di avere a propria disposizione una Desmosedici temibile su ogni tracciato ma, anche, di non avere più troppe chance in ottica titolo iridato. Per il forlivese, tuttavia, gli aspetti positivi sono numerosi in questo ...