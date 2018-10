Ancora un ko per il Benevento | il Pescara vince e vola in testa

Maltempo - notte di ricerche in Calabria : Ancora disperso il bimbo di 2 anni : È ancora disperso il bimbo di 2 anni che giovedì sera si trovava con la madre e il fratello maggiore quando il Maltempo li ha travolti in Calabria. La mamma Stefania Signore e il figlio di 7 anni sono stati ritrovati senza vita a San Pietro Lametino. Le ricerche dell’altro bimbo sono proseguite per tutta la notte e stanno andando avanti ancora più intensamente in queste ore.Continua a leggere

NBA - Spurs Ancora vincenti - 12 per Belinelli - doppia doppia per Murray : Con i titolari in campo all'inizio " Dejounte Murray e Patty Mills più DeMar DeRozan e due lunghi come LaMarcus Aldridge e Jakob Poeltl, niente più Rudy Gay e Pau Gasol in quintetto, " San Antonio ci ...

Pensioni e LdB 2019 : si discutono Ancora Q100-41 - galera per chi truffa : Le ultime novita' sulle Pensioni ad oggi 5 ottobre 2018 vedono emergere nuove dichiarazioni dal Governo, in particolare sulla quota 41 e sul reddito di cittadinanza [VIDEO]. Dall'opposizione si torna invece sulla quota 100 e sugli altri provvedimenti promessi in Manovra, mentre si esprime preoccupazione rispetto all'effettiva percorribilita' con gli stanziamenti annunciati. Infine, dai Comitati si esprime scetticismo rispetto agli annunci ...

Napoli - Albiol : “Juve favorita - ma discorso scudetto Ancora aperto” : “Campionato già finito ad ottobre? No, non è assolutamente finito. Sapevamo sin dall’inizio che la Juventus era la favorita, visto che spende tanto e può permettersi grandissimi giocatori, ma ora è presto per dire che ha già vinto lo scudetto. Dobbiamo lavorare tanto per restare il più a lungo possibile lì in alto in classifica, ma il campionato è ancora tutto da giocare; pensiamo a lavorare partita dopo partita e a vincere già ...

Allerta Meteo - Estofex prolunga l’allarme per il forte maltempo al Sud : rischio alluvioni Ancora alto soprattutto in Calabria - grandine - tornado e forti venti : Allerta Meteo – Estofex (European Storm Forecast Experiment) lancia nuovi e pesanti avvisi sul maltempo che continua a imperversare sul Sud Italia. Sono state, infatti, emesse allerte Meteo di livello 1 e 2 per l’Italia meridionale per alluvioni lampo e, in misura minore, per grandine di grandi dimensioni, tornado e forti raffiche di vento. Stessi livelli di Allerta per il Mar Ionio per grandine di grandi dimensioni, tornado e forti ...

Borsa di Tokyo Ancora giù - Nikkei perde 0 - 80% : Borsa di Tokyo ancora giù, Nikkei perde 0,80% – Borsa di Tokyo ancora giù. L’indice Nikkei 225 al termine delle contrattazioni della seduta odierna, tutta in territorio negativo, ha registrato 23.783,72 punti, con una perdita di 191,90 punti, pari allo 0,80 per cento. In apertura l’indice ha registrato 2781,76 punti, scendendo 5 minuti dopo fino a 23.730,19 punti, il livello più basso della giornata, e salendo in mattinata fino a ...

Hockey ghiaccio - Supercoppa italiana 2018 : i Rittner Buam vincono al supplementare 5-4 - Milano sconfitta Ancora : Si è giocata stasera all’Agorà di Milano la Supercoppa italiana di Hockey ghiaccio, rematch della passata stagione tra i vincitori della Serie A (i Rittner Buam) e quelli della Coppa Italia (Milano), che ha visto prevalere ancora una volta gli ospiti al supplementare con il risultato finale di 5-4. La partita si sblocca a metà primo periodo con il gol del canadese Francis Verreault-Paul su assist di Tommaso Terzago (minuto 09:41) per il ...

Reggio Calabria - Sul : 'nulla è Ancora cambiato per il CORAP. Chiediamo all'Ass. Russo un incontro con urgenza' : Il SUL da atto che la Regione ha creato le condizioni programmatiche per realizzare una prospettiva di sviluppo del ruolo del CORAP attraverso: il Piano della ZES; il Documento di Economia e Finanza ...