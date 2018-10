Ancora Maltempo in Sicilia | forti temporali sulle isole Egadi | enorme tornado a Favignana

Maltempo - notte di ricerche in Calabria : Ancora disperso il bimbo di 2 anni : È ancora disperso il bimbo di 2 anni che giovedì sera si trovava con la madre e il fratello maggiore quando il Maltempo li ha travolti in Calabria. La mamma Stefania Signore e il figlio di 7 anni sono stati ritrovati senza vita a San Pietro Lametino. Le ricerche dell’altro bimbo sono proseguite per tutta la notte e stanno andando avanti ancora più intensamente in queste ore.Continua a leggere

Maltempo : Ancora disperso bambino : ANSA, - CATANZARO, 6 OTT - Resta l'allerta meteo in Calabria, anche se le condizioni del tempo hanno fatto registrare un miglioramento che, secondo le previsioni, dovrebbe consolidarsi nel corso della ...

Maltempo in Calabria - mamma e figlio annegati : Ancora disperso il bimbo di due anni : Sono andate avanti tutta la notte le ricerche del figlio di Stefania Signore, la donna ritrovata morta insieme al figlio maggiore, Christian, sette anni. Il più piccolo, due anni, risulta...

Maltempo Calabria : linea ferroviaria jonica Ancora interrotta : A causa dell’ondata di Maltempo che da due giorni sta colpendo la Calabria, permangono criticità in riferimento alla circolazione ferroviaria sulla linea jonica. In particolare, il traffico ferroviario è sospeso dalle 5 fra Catanzaro Lido e Crotone. Dalle 06:40 interrotta anche la Crotone – Sibari. L’impraticabilita’ delle strade, allagate, impedisce a Trenitalia (Gruppo FS Italiane) di organizzare un servizio sostitutivo ...

Meteo oggi : piogge e temporali da Nord a Sud - Ancora maltempo : Meteo oggi - L'Italia risulta ancora interessata da una vasta circolazione instabile. Insiste il maltempo. Meteo oggi - La circolazione instabile che da diversi giorni interessa il centro Sud, nel...

Maltempo - i nubifragi sferzano il Sud - A Lamezia trovati morti mamma e un figlio - Ancora disperso il fratellino : ancora disperso il bambino di due anni - Della donna e dei suoi due bambini non si avevano più notizie dalla tarda serata di giovedì 4 ottobre. Era stato il marito a dare notizia della scomparsa ...

Allerta Meteo - Estofex prolunga l’allarme per il forte maltempo al Sud : rischio alluvioni Ancora alto soprattutto in Calabria - grandine - tornado e forti venti : Allerta Meteo – Estofex (European Storm Forecast Experiment) lancia nuovi e pesanti avvisi sul maltempo che continua a imperversare sul Sud Italia. Sono state, infatti, emesse allerte Meteo di livello 1 e 2 per l’Italia meridionale per alluvioni lampo e, in misura minore, per grandine di grandi dimensioni, tornado e forti raffiche di vento. Stessi livelli di Allerta per il Mar Ionio per grandine di grandi dimensioni, tornado e forti ...

Maltempo a Catanzaro - nubifragi sulla città : oggi è Ancora allerta arancione : nubifragi alternati stanno caratterizzando il Maltempo a Catanzaro. Nella notte acqua abbondante ed anche per oggi è prevista allerta arancione sulla provincia di Catanzaro, con le scuole chiuse per ...

Maltempo e pioggia a Ragusa : e' Ancora allerta meteo gialla : La protezione Civile della Sicilia annuncia anche per domani, 5 ottobre, il persistere di piogge in tutta l'isola. allerta gialla anche a Ragusa.

Meteo domani : continua la fase di maltempo - Ancora temporali e nubifragi : Meteo domani - Sud Italia ancora nella morsa del maltempo. Meteo domani - La circolazione instabile che da diversi giorni interessa l'Italia continuerà ad apportare maltempo e forti temporali su...

Meteo Protezione Civile : il bollettino per domani - Ancora Maltempo su Sardegna e Meridione : Giornata di domani caratterizzata ancora da rovesci e temporali che insisteranno sulle regioni centro-meridionali, in particolar modo su Sardegna e zone ioniche. Vediamo il bollettino Meteo della...