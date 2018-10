Anche Damiano si candida alla segreteria del Pd

huffingtonpost

Dopo Zingaretti e Richetti, anche Cesare Damiano è in campo per il #CongressoPd.

(Di sabato 6 ottobre 2018) È stato presentato a Roma, "Un partito solido e radicato, per l'Uguaglianza, il Lavoro e la Democrazia": il Programma dei LaburistiDem per il Congresso del Partito Democratico."Non escludo la miatura. Meglio: la miatura è in campo", ha dichiarato Cesare, leader dei LabDem, nel corso del suo intervento in cui ha illustrato le linee guida del programma "Ma da questa assemblea lancio una proposta, un appello in primo luogo a Zingaretti, e poi a tutti coloro che sino nell'area di sinistra del Pd, per ridare al nostro Partito un forte radicamento popolare. Apriamo un cantiere da subito per definire un programma unitario, una squadra plurale ma coesa, una leadership unitaria all'insegna della discontinuità".Il programma è centrato sui temi sociali, a partire dal lavoro e del Welfare, cardini dell'attività dei LabDem, cui sono ...