Amara sconfitta della Promosport a Schiavonea | lametini rimontati e battuti 4-3

US Open 2018 : sconfitta Amara per Camila Giorgi contro Venus Williams. L’azzurra ko in due set nel secondo turno : Niente da fare per Camila Giorgi nel match di secondo turno degli US Open 2018 di tennis contro Venus Williams (n.16 WTA). Sul Louis Armstrong Stadium l’azzurra è stata sconfitta con il punteggio di 6-4 7-5 in 1 ora e 52 minuti di partita e i rimpianti non mancano. Diverse volte, infatti, l’italiana ha avuto la possibilità di far suo il punto decisivo ma è sempre incappata in troppi errori. Giorgi che ha infatti chiuso con 29 ...