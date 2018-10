Alluvione in Calabria | ampie aree devastate | le immagini dall'elicottero dei vigili

Alluvione Calabria - la drammatica testimonianza di Caterina - “7 ore d’inferno sotto il diluvio con mio nipote - è stato il momento peggiore della mia vita” : “E’ stata la giornata più brutta della mia vita per me e, soprattutto, per mio nipote di 9 anni, che dormiva sui sedili posteriori della macchina, senza sapere quello che stavamo rischiando”. A parlare Caterina, professionista di Lamezia Terme, sopravvissuta all’Alluvione di giovedì sera nel Lametino. La sua storia è molto simile a quella di Stefania Signore, la trentenne morta insieme al figlio Cristian di 7 anni per la ...

Maltempo - Alluvione in Calabria : “Fiume di fango alto due metri - vedevamo entrare tutto dalla finestra. Abbiamo visto la morte in faccia” : Ancora una notte di paura e Maltempo in Calabria, in particolare nelle province di Catanzaro, Crotone e Vibo. Dopo diverse ore di piogge torrenziali e fulmini, si registrano danni e disagi, in particolare nei Comuni di Davoli, Botricello, Sellia Marina e Cropani, investiti da acqua, detriti e fango, mentre sulla fascia tirrenica criticità si segnalano a Lamezia Terme, Pianopoli, Feroleto e San Pietro Lametino. A Davoli alcuni abitanti sono ...

Maltempo - Alluvione in Calabria : proseguono le ricerche del bimbo disperso nel Lametino : proseguono senza sosta in Calabria, nel Lametino, le ricerche del bimbo di 2 anni disperso da ieri, dopo il ritrovamento dei corpi della madre e del fratello di 7 anni. A breve dovrebbe alzarsi un elicottero messo a disposizione dalla Protezione Civile Calabria, con a bordo gli uomini del soccorso Alpino, per una ricognizione aerea. Le operazioni sono ulteriormente complicate da accumuli di acqua e fango (fino a 70 cm) nell’area di ...

Maltempo - Alluvione in Calabria : tante criticità a Crotone - resta alta l’attenzione e prosegue il monitoraggio : A fronte del perdurare delle condizioni meteo avverse durante le ore notturne, resta alta l’attenzione da parte del Centro Coordinamento Soccorsi attivo presso la Prefettura di Crotone: proseguono monitoraggio e interventi nel territorio costiero della provincia di Crotone da parte delle Forze dell’Ordine, dei Vigili del Fuoco, dei Militari dell’Esercito, Anas e Protezione Civile. Numerose le criticità rilevare nei comuni di ...

Alluvione Calabria - la disperazione dei cittadini : "Il bambino forse trascinato fino al mare" : Torrenti esondati, strade, case, aziende allagate, sfollati, fango che scende giù con una forza assassina portando detriti e poi la morte. La storia in Italia si ripete. Questa volta le forti piogge hanno colpito la Calabria e il capo della protezione civile regionale dà la colpa del disastro ai finanziamenti tagliati per la messa in sicurezza dei territori.A San Pietro Lamentino, in provincia di Lamezia, ci sono distese di ulivi. ...

Alluvione in Calabria - 5 ottobre 2018 - confermate tre vittime - la giovane mamma Roberta e i suoi due bimbi : Ritrovato il corpo della terza vittima, il secondo figlio di Roberta. Una tragedia nel lametino. A poco più di un mese e mezzo dal terribile Alluvione del Raganello, sul Pollino, il maltempo torna...

Maltempo - disastrosa Alluvione in Calabria : 3 morti - decine di feriti - mille evacuati - strade distrutte. La Regione è paralizzata [FOTO] : 1/77 Foto di Francesco Mazzitello / LaPresse ...

Alluvione in Calabria - Di Maio : “non si può morire di pioggia” : “Un caro saluto va a tutti i cittadini calabresi e alle famiglie delle vittime di questa sciagura, Spero che molto presto si possa evitare di morire per la pioggia, dovremo fare tanti investimenti che si dovevano fare tanti anni fa: cercheremo di recuperare 15 anni di ritardo in qualche anno. Ho sentito il presidente Conte che sta seguendo la vicenda, siamo tutti vicini alla Calabria e alle amministrazioni locali”. Così il ...

Maltempo - Alluvione in Calabria : situazione drammatica in provincia di Vibo Valentia - è un disastro [FOTO] : 1/11 ...

Alluvione in Calabria : crolla ponte su strada provinciale a Lamezia Terme : Le violente e incessanti piogge che fra ieri e oggi hanno colpito la Calabria, in particolar modo i settori ionici, hanno messo a dura prova strade e infrastrutture. Fra le province di Reggio e...

Maltempo in Calabria - Alluvione a Crotone : centinaia di evacuati - arrivano i soldati dell’Esercito [LIVE] : Maltempo Calabria – Continua a Crotone l’attività dell’Unità di Crisi istituita in Prefettura per monitorare il Maltempo che continua a imperversare su tutto il territorio. In una nota ufficiale, la stessa Prefettura spiega che alcuni tratti delle strade statali 106 e 107, precedentemente chiusi al traffico veicolare sono stati riaperti, ma permangono livelli di criticità rilevanti che impongono particolari attenzioni durante ...

Maltempo - Alluvione in Calabria : lutto cittadino a Curinga - “una calamità naturale anche per errori umani” : “Proclameremo il lutto cittadino. E’ il minimo che possiamo fare dopo quello che e’ successo. C’e’ stata una calamita’ naturale favorita anche da precedenti errori umani come la mancata pulizia dei fiumi ed il blocco dei collettori che hanno portato a quanto accaduto. Sono sindaco da tre mesi e invito la Regione, la Provincia di Catanzaro, la Protezione civile e tutti gli enti che hanno una competenza ad ...

Maltempo - Alluvione in Calabria : tante criticità in diversi Comuni - “situazione annunciata” : Si registrano criticità in molti Comuni della Calabria dove proseguono gli interventi dei vigili del fuoco a causa del Maltempo. Gravi criticità si segnalano nel Lametino, nel Catanzarese: lel comune di San Vito sullo Ionio proseguono le operazioni di messa in sicurezza del torrente Scorzone. Evacuata una famiglia di quattro persone perché l’abitazione era invasa da fango e detriti, dunque inagibile. Nel Crotonese criticità nei Comuni di ...