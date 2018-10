All' Ilva sono arrivate molte domande per l' uscita agevolata con 100 mila euro

Vladimir Luxuria è Milva/ Video - da Grace Jones Alla Pantera di Goro (Tale e Quale Show 2018) : Video, Vladimir Luxuria apre il suo cuore a Tale e Quale Show e racconta le sue drammatiche esperienze di vita quando era ancora un uomo e si chiamava Vladimiro. (Pubblicato il Fri, 28 Sep 2018 09:32:00 GMT)

Ilva Genova - Di Maio : “Nessun licenziamento e sì All’art.18 per gli assunti. Ponte Morandi? Domani decreto al Quirinale” : “L’accordo prevede che nessuno all’Ilva di Genova perda il posto di lavoro e chi viene assunto godrà dei diritti dell’articolo 18”. Così il ministro del Lavoro e vicepremier, Luigi Di Maio, all’Ilva di Genova Cornigliano a margine del tavolo di aggiornamento sull’accordo di programma per garantire continuità occupazionale e di reddito per i 400 lavoratori la cui cassa integrazione e i lavori di pubblica utilità sono in scadenza a fine mese. Al ...

La storia di Silvana e Lino - «portati via» dAll’Alzheimer : AssistenzaAlzheimer: la situazione in ItaliaCaregiverUn portale ad hocServiziI comportamenti da evitareNon stare di fianco alla persona durante un dialogoNon arrabbiarsi eccessivamente per i comportamenti negativiNon mettere il malato in condizione di scegliereNon spostare gli oggetti di uso quotidianoNon correggere eventuali errori verbali e non verbaLinon sottolineare ogni errore: aumenta il senso di frustrazioneNon dare per scontata la ...

Richard Gere (69 anni) sta per diventare di nuovo papà : la conferma arriva dAlla moglie dell’attore Alejandra Silva (35 ann) (FOTO) : Richard Gere sta per diventare di nuovo papà: la conferma è arrivata dal profilo social della moglie dell’attore 69enne, Alejandra Silva (35 anni), che dopo mesi di indiscrezioni, ha annunciato la lieta notizia via Instagram. La foto scelta per mettere al corrente i fan dell’arrivo del bebè è esaustiva dell’importanza del momento per la coppia, immortalata con il Dalai Lama che con una mano sfiora il pancione della futura mamma. “È successo ...

Da Pomigliano All’Ilva. Non è mediocrazia ma diplomazia - bellezze : La vicenda di Taranto dimostra, al di là di tutta la retorica attorno ai fatti sindacali, che c’è un pezzo di vitalità sindacale di cui l’informazione mainstream non dà traccia. Quando un’organizzazione sindacale abdica al suo ruolo propositivo e propulsore in termini di contenuti sfidanti e parla d

Ilva - i lavoratori dicono sì All'accordo con Arcelor Mittal : Con il 94% di voti a favore arriva il via libera all'accordo siglato tra governo sindacati ed il gruppo franco-indiano -

Ilva - nel referendum tra i lavoratori vince il sì All’accordo col 93%. Di Maio : “Miglior risultato nelle peggiori condizioni” : I dipendenti dell’Ilva hanno approvato l’ipotesi di accordo sottoscritta lo scorso 6 settembre presso il Ministero dello Sviluppo Economico, tra le organizzazioni sindacali e Arcelor-Mittal. Lo annuncia un comunicato di Fim, Fiom e Uilm che riporta il risultato schiacciante: 93% dei lavoratori ha detto “sì” all’accordo, dopo una settimana di assemblee, 44 in totale, che hanno coinvolto circa 14.000 lavoratori del gruppo ...