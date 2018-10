Allerta meteo Campania | forte maltempo dalle prossime ore | rischio nubifragi

Maltempo in Puglia e Calabria - Allerta meteo/ Ultime notizie - nubifragi e allagamenti : criticità nelle strade : Maltempo al Sud, allerta meteo, continuano i nubifragi. Emergenza in Calabria e in Puglia, 300 millilitri caduti in 6 ore. Preoccupazione del Governo(Pubblicato il Sat, 06 Oct 2018 11:11:00 GMT)

Allerta meteo Estofex - il ciclone risale l’Italia : nubifragi in estensione dal Sud verso il Centro : Allerta Meteo – Estofex (European Storm Forecast Experiment) emette nuovi avvisi in merito al maltempo che sta flagellando il Sud Italia, in particolare la Calabria, e che ora si sta allargando anche al Nord. Emessa un’Allerta Meteo di livello 1 per il Sud e il Centro Italia, il Mar Tirreno, l’Adriatico e i Balcani occidentali, principalmente per precipitazioni estreme e, in misura minore, per trombe marine. Livello di Allerta 1 anche per il ...

Allerta meteo Estofex : fase instabile - attesi temporali e nubifragi : Allerta meteo Estofex - Continua la fase di intenso maltempo, oggi coinvolto anche il Centro Nord. Allerta meteo Estofex - Il centro meteorologico europeo Estofex, ha emanato un bollettino di...

Allerta meteo Roma : sarà un weekend di piogge torrenziali sulla Capitale e nel Lazio : Ha già iniziato a piovere su Roma, dov’è elevata l’Allerta Meteo per le prossime ore. sarà un weekend di piogge torrenziali sulla Capitale, per i forti temporali provenienti dal Tirreno e spinti nell’entroterra dall’azione ciclonica attiva in mare aperto. Tra Sabato 6 e Domenica 7 Ottobre su tutta l’area capitolina avremo piogge molto forti con intensi temporali, soprattutto tra le 08:00 di Sabato e le 13:00 di ...

Ciclone nel Mediterraneo - ancora piogge alluvionali domani - Ampia Allerta meteo della protezione civile : Insiste il vortice ciclonico nel Mediterraneo. ancora nubifragi domani, allerta su molte regioni. allerta meteo / Non si placa l'ondata di maltempo sull'Italia : il vortice di bassa pressione sta...

Calabria - Borrelli : resta Allerta meteo : 20.16 "La situazione è sotto controllo. Non bisogna comunque abbassare la guardia perché c'è ancora un'allerta rossa e domani un'allerta di minore intensità. Comunque la perturbazione insiste su questo territorio". Lo ha detto il capo della Protezione civile Borrelli, a Catanzaro, per un vertice in Prefettura sul maltempo. Ritiene "infondate le polemiche sul sistema di allerta meteo. L'allerta era stata data ed era coerente". Ci sono ...

Allerta meteo Sardegna : domani codice giallo per maltempo : La Protezione civile ha emesso un nuovo avviso di Allerta meteo per la Sardegna. Per tutta la giornata di domani, sull’intera regione, è prevista una criticità ordinaria (codice giallo) per rischio idrogeologico, frane, invasione dell’acqua nelle aree urbane, alluvioni dei corsi d’acqua e effetti dovuti a fenomeni temporaleschi. L'articolo Allerta meteo Sardegna: domani codice giallo per maltempo sembra essere il primo su meteo Web.

Maltempo - Allerta meteo Puglia : domani sabato 6 ottobre scuole chiuse a Taranto : Il sindaco di Taranto, Rinaldo Melucci, in considerazione dell’aggravarsi delle condizioni meteorologiche ha disposto la chiusura delle scuole di ogni ordine e grado per la giornata di domani, sabato 6 ottobre. Il centro operativo comunale (Coc) di Protezione civile – informa Palazzo di Citta’ – e’ stato insediato permanentemente per monitorare la situazione e sono state organizzate ronde specifiche di Polizia ...

Allerta meteo - il ciclone risale il Tirreno e porta il maltempo anche al Centro/Nord : sarà un weekend da incubo : Allerta Meteo – L’Italia si appresta a vivere un weekend da incubo per il maltempo che sta risalendo da Sud verso Nord provocato da un ciclone molto pericoloso, posizionato nel mar Tirreno pochi chilometri ad est della Sardegna e diretto verso l’arcipelago Toscano. Tra la prossima notte e domani mattina potrebbe diventare addirittura un altro “Medicane“, il terzo “Uragano Mediterraneo” della stagione, ...

Allerta meteo al Sud : elenco comuni con scuole chiuse domani Sabato 6 Ottobre : La giornata di domani sarà ancora caratterizzata da condizioni di forte instabilità al Meridione, dove potranno verificarsi nuove precipitazioni abbondanti sulle stesse aree colpite già dal...

Meteo - nuova Allerta della Protezione civile : forti temporali in arrivo : Non si placa l'ondata di maltempo che ha investito il Sud Italia, in particolare la Calabria: ecco cosa ci aspetta per i...

Allerta meteo Puglia - situazione “in peggioramento” a Taranto : il Comune valuta le scuole chiuse per domani - la protezione civile ha lanciato l’allarme rosso : Segnala un netto peggioramento la situazione Meteo nella provincia di Taranto dove dalla scorsa notte sino al primo pomeriggio di oggi c’è stata un’ondata di Maltempo con pioggia battente che ha investito tanto il capoluogo quanto i comuni del Tarantino. Il sindaco di Grottaglie, Ciro D’Alò, segnala che oggi “alle 15.40 la protezione civile Regionale ha emesso il bollettino n. 278 diramando l’Allerta Rossa per ...