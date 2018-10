Allegri | una delle migliori gare finora

Juve - Allegri : "Contro l'Udinese una delle migliori partite della stagione" : Max Allegri si gode la decima meraviglia della sua Juve. Mai aveva iniziato una stagione vincendo così tanto da subito, il tecnico livornese. "Abbiamo lavorato per far bene sin dall'inizio", dice a ...

Juventus - conferenza ricca di Allegri : il caso Cristiano Ronaldo - gli infortunati e la formazione anti-Udinese : Cristiano Ronaldo e tanto altro all’interno della conferenza stampa di Massimiliano Allegri in vista della gara contro l’Udinese “Cristiano Ronaldo sta bene. Lo conosco da 3 mesi, ma posso dire che nella sua carriera ha sempre dato prova di professionalità in campo e fuori, ed è anche impegnato nel sociale. Quanto a domani, è pronto per rientrare. Sapevo che Cristiano non sarebbe andato in Nazionale, lo ha concordato con ...

Juventus - Allegri : “Ronaldo è una grande persona. Ad Udine non sarà facile” : A pochi giorni dall’ottima vittoria contro lo Young Boys in Champions League, il tour de force della Juventus sta per terminare con la sfida esterna contro l’Udinese. I bianconeri scenderanno in campo domani alle 18 alla Dacia Arena e, puntuali, sono arrivate le parole di Massimiliano Allegri in conferenza stampa. L’allenatore della Juventus ha inizialmente […] L'articolo Juventus, Allegri: “Ronaldo è una grande ...

Juve - Allegri insegna : 'Calcio? Non è una scienza - è conoscenza. Ai ragazzi...' : Il coach della Juventus ha spiegato: ' Il calcio? Non è fatto di schemi, non è una scienza, ma è uno sport di conoscenza, nel quale si deve insegnare ai giocatori, fin da ragazzini, a pensare ...

Max Allegri è una furia e si sfoga contro Bernardeschi : “Doveva fare gol - c…!”. Poi il riferimento alla Fiorentina… : Durante la partita di Champions League contro lo Young Boys, Massimiliano Allegri è stato protagonista di uno sfogo, piuttosto colorito, nei confronti di Federico Bernardeschi: “Era un passaggio, doveva fare gol, caz…” ha detto rivolto verso la panchina. “Ora lo tolgo” ha aggiunto, prima di fare riferimento alla ex squadra in cui militava Bernardeschi, la Fiorentina. La Juventus ha comunque vinto per 3 a ...

Juventus - Allegri : "Ronaldo e Dybala hanno bisogno di giocare. Kean? E' una possibilità" : Il tecnico bianconero è intervenuto in conferenza stampa alla vigilia del match casalingo con il Bologna

Frosinone-Juventus - Allegri : “Ci aspettavamo una partita del genere - bravi ad avere pazienza” : In una partita difficile, la Juventus ha vinto contro il Frosinone grazie ai gol di Cristiano Ronaldo e Bernardeschi. Nel post gara, ha parlato ai microfoni di Sky l’allenatore bianconero, Max Allegri, che sapeva di trovare difficoltà allo ‘Stirpe’: “aspettavamo una partita del genere; loro venivano dai 5 gol subiti contro Samp e volevano rifarsi. Noi abbiamo speso tanto col Valencia mercoledì. Serviva pazienza e i ...

Ambra Angiolini e Max Allegri che perde una partita : «Non chiamo per due giorni. Rispetto le regole e aspetto» : ?La regola quando perde una partita? Mi accorgo delle situazioni?, Ambra Angiolini scherza sul rapporto con l?allenatore della Juventus Massimiliano (detto Max) Allegri, suo...

Juventus - così spaventi l'Europa : Allegri adesso ha una corazzata : Il 13 settembre 1995 a Dortmund, debutto stagionale in Champions, le cose si misero male molto prima che a Valencia. Il Borussia segnò con Moeller già al 1'. La Juve si rimboccò le maniche e ne segnò ...

Juventus - Allegri : 'Douglas? Una reazione. CR7 aveva tanta fame' : Doppietta di Cristiano, altri tre punti in cascina e Juve che viaggia a gonfie vele e bottino pieno. Allegri è decisamente soddisfatto, nonostante sul finale l'episodio di Costa poteva cambiare tutto: ...

Juventus - Allegri difende e punzecchia Dybala! Su Cristiano Ronaldo ha una certezza - poi svela la formazione : Massimiliano Allegri parlando in conferenza stampa ha analizzato la formazione della sua Juventus svelandola in parte “Le qualità di Dybala non sono in discussione. Mi è piaciuto come è entrato a Parma. Come tutti deve trovare la condizione, ma tutte queste pressioni su di lui non vanno bene“. Massimiliano Allegri difende la Joya in conferenza stampa, troppa pressione sul calciatore a detta del tecnico della Juventus, pronto alla ...

Marchisio : 'Volevo chiudere alla Juve. Allegri? Io infortunato senza esserlo' : Ha detto addio alla Juventus , ha abbracciato la nuova sfida russa con lo Zenit San Pietroburgo . Ora Claudio Marchisio si toglie qualche sassolino dalla scarpa con un'intervista a Sky Sport: 'Tornare? Non lo so vedremo. La Juventus è sempre stata la mia famiglia, ho iniziato nel '93 e ho vissuto un sogno. Ho talmente tante emozioni dentro, che non posso dimenticarle. In valigia mi ...

Allegri al forum dei tecnici : 'Tutti insieme siamo una squadra' : ROMA - ' Tutti insieme siamo una squadra, abbiamo a cuore il calcio ': con questo messaggio Massimiliano Allegri ha accompagnato via social la foto di gruppo tra tutti i tecnici coinvolti. Il tecnico ...

Allegri al forum dei tecnici : 'Tutti insieme siamo una squadra' : TORINO - Massimiliano Allegri ha partecipato anche in questa occasione al forum degli allenatori proposto dalla Uefa a Nyon. ' Tutti insieme siamo una squadra, abbiamo a cuore il calcio ': con questo ...