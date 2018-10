Alessio Sakara | la fidanzata Raffaella Mennoia | “Uomo di rara intelligenza”

Alessio Sakara/ Stasera riuscirà a ritagliarsi un ruolo da protagonista? (Tu si que vales) : Alessio Sakara , Belen Rodriguez ha messo un po' in secondo piano lo sportivo. riuscirà in questa stagione a ritagliarsi un ruolo da protagonista nel programma? (Tu si que vales) (Pubblicato il Sat, 06 Oct 2018 08:39:00 GMT)

#Tusiquevales 5 – Seconda puntata del 6 ottobre 2018 – Con Belen Rodriguez - Alessio Sakara e Martin Castrogiovanni su Canale 5. : Questa sera, alle 21:15, tornerà Tu si que vales con la Seconda puntata della sua quinta edizione. Il grande talent show di Canale 5 è pronto ad intrattenere la platea del sabato sera per undici appuntamenti con la sua consueta schiera di artisti, talenti e personaggi più o meno bizzarri, provenienti dall’Italia e dal mondo. Alla conduzione, il terzetto composto da Belen Rodriguez , Alessio Sakara e Martin Castrogiovanni . La prima puntata , ...

Raffella Mennoia fidanzata con Alessio Sakara - a confermarlo è Maria De Filippi : Maria infatti, in un'intervista rilasciata a Fuorigioco , inserto domenicale de La Gazzetta dello Spor t, parlando della sua passione per il tennis e lo sport in generale ha rilasciato anche una ...