Africano attacca militari per evitare un controllo | il gip lo rimette in libertà

(Di sabato 6 ottobre 2018) Ancora un"aggressione da parte di un cittadino straniero ai danni delle forze dell"ordine, avvenuta stavolta a Borgonovo, piccola frazione di Monticelli d"Ongina (Piacenza). Stando alle notizie riportate, il fatto sarebbe avvenuto ieri pomeriggio, in prossimità di un cavalcavia.In seguito alle numerose segnalazioni dei cittadini, che da tempo denunciavano nella zona una costante attività di spaccio portata avanti da alcuni extracomunitari, i carabinieri hanno deciso di effettuare dei controlli mirati. Ecco spiegato il motivo della loro presenza sul posto. La preoccupazione dei residenti si è subito rivelata fondata.Al sopraggiungere della pattuglia dei, infatti, unè immediatamente scappato nelle vicine campagne, con l"intento di far perdere le proprie tracce. I carabinieri sono partiti al suo inseguimento, andato avanti per alcuni minuti. Una volta raggiunto, vistosi ...