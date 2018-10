Africa nuovo snodo per la produzione mondiale di auto

Dal weekend di nuovo sotto l'anticiclone torna il CALDO nordAfricano : Roma - Alta pressione di nuovo in rimonta nel corso del weekend sull'Italia a partire da ovest. Dopo la fase più nuvolosa e a tratti instabile tra giovedì e venerdì, calde correnti subtropicali torneranno ad alimentare il campo anticiclonico, che per l'inizio della prossima settimana si impossesserà del Mediterraneo e dell'Europa centro-meridionale, determinando generali condizioni di stabilità e bel ...