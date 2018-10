Accuse a Ronaldo | caso riaperto dopo la denuncia di stupro della modella americana

Cristiano Ronaldo - le Accuse di stupro fanno crollare la Juve in Borsa : Il caso Ronaldo è esploso lunedì quando la polizia di Las Vegas ha annunciato di aver aperto una indagine sulle accuse mosse da Kathryn Mayorga, una ragazza di 34 anni, di aver...

Chi è David Chesnoff? ‘L’avvocato delle star’ che difenderà Cristiano Ronaldo dalle Accuse di stupro : Cristiano Ronaldo ha scelto David Chesnoff come avvocato per difendersi dalle accuse di stupro: il legale ingaggiato dal portoghese ha già difeso in tribunale decine di star di Hollywood e dello sport Qualche giorno fa la vita di Cristiano Ronaldo è stata investita da una notizia nefasta. Il giornale Spiegel ha riportato la testimonianza di Kathryn Mayorga, una modella che ha accusato CR7 di averla stuprata in un hotel di Las Vegas nel ...

Cristiano Ronaldo sceglie l'avvocato delle star per difendersi dalle Accuse di stupro : l fuoriclasse della Juve si è rivolto a David Chesnoff, penalista che in passato ha difeso anche Tyson, DiCaprio e O'Neal. CR7 è coinvolto nel caso di una presunta violenza sessuale denunciata da una modella, che sarebbe avvenuta nel 2009 a Las Vegas. Il titolo Juve in Borsa oggi perde il 9,92 per cento--Cristiano Ronaldo ha scelto l'avvocato delle star, uno dei più famosi degli Stati Uniti, per difendersi dalle accuse di violenza sessuale. Il ...

Juventus - calo delle azioni in borsa dopo le Accuse di stupro per Ronaldo : Le azioni della Juventus sono ancora in calo: in meno di tre settimane il titolo, che aveva toccato i massimi storici, ha corretto del 25%, compreso anche il -5,1% odierno che pare connesso alle accuse di stupro rivolte a Ronaldo. CR7 è stato accusato da una ex modella del Nevada di violenza sessuale per fatti avvenuti a Las Vegas nel 2009. La polizia di Las Vegas ha riaperto il caso a settembre in seguito a una nuova denuncia della ...

Ronaldo e le Accuse di stupro Allegri : momento delicato - lui serio fuori e in campo|Video : L’allenatore della Juventus, alla vigilia della sfida contro l'Udinese, parla del caso che sta coinvolgendo il suo attaccante

Perché la Juventus ha difeso Ronaldo dalle Accuse di stupro nel modo sbagliato : QUELL'ACCENTO STONATO SUI TEMPI DELLA VICENDA La professionalità del portoghese, tuttavia, nulla ha che fare con un caso di cronaca che esula dal mondo del calcio e il fatto che la società ponga l'...

Cristiano Ronaldo e le Accuse di stupro - Allegri : «Momento delicato - ma lui è sereno» | L'accusatrice : TORINO «Cristiano è sereno, è pronto a rientrare. La sua professionalità e la sua serietà dentro e fuori dal campo sono indiscutibili» . Massimiliano Allegri difende Ronaldo che si prepara al ritorno ...

Cristiano Ronaldo salta la Nazionale dopo Accuse stupro/ Ultime notizie - CR7 non convocato : Allegri "è sereno" : Cristiano Ronaldo salta la Nazionale dopo accuse stupro/ Ultime notizie, CR7 non convocato dal Portogallo: il tecnico della Juventus Allegri, "è sereno"(Pubblicato il Fri, 05 Oct 2018 13:06:00 GMT)

Juventus pesante in Borsa - -5 - 07% dopo Accuse a Ronaldo : Roma, 5 ott., askanews, - Juventus Football Club in pesante ribasso in Borsa, a tarda mattina il titolo cede il 5,07 per cento a 1,254 euro dopo l'esplosione del caso Cristiano Ronaldo, accusato da ...